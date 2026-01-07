آغاز زندگی مشترک ۶۰ زوج جوان در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، در صحن و سرایی که هر گوشهاش عطر عشق و ایمان دارد، ۶۰ زوج جوان، زیر گنبد طلایی امام رضا (ع)، پیوندی آسمانی بستند. زمزمه صلوات، اشک شوق و تبسمهایی از سرِ آرامش، حال و هوای حرم را متفاوت کرده بود؛ روزی که آغازش با نام امام رئوف، برکتی بیپایان برای زندگی مشترک این دلهای جوان، رقم زد.
مراسم عقد ۶۰ زوج جوان به همت اداره ورزش و جوانان استان زنجان در رواق شیخ طوسی حرم مطهر رضوی، با حضور خانوادهها، زائران و جمعی از مسئولان فرهنگی و مذهبی، برگزار شد.
فضای رواق سرشار از احساس بود؛ عطر گلاب و طنین صلوات، دلهای جوان را در کنار هم پیوند میزد. در میان جمعیت، لبخندهایی از امید، اشکهایی از شوق و دستانی که با دعا بالا رفته بود، جلوهای از پیوند زمین و آسمان را، به نمایش میگذاشت.
ذوالقدر، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، در این مراسم، ضمن تبریک و شادباش به این زوجها، با اشاره به اهمیت برکت حضور در آستان مقدس، گفت: این برنامه فرصتی برای خوشبختی و آرامش روحی زوجهاست و امیدواریم تجربه امروز، آغاز یک زندگی مشترک موفق و پر خیروبرکت برای آنان باشد.
وی افزود: برنامهریزی این مراسم نزدیک یک سال طول کشیده و زوجها از اقشار مختلف، از معلم تا کارگر و روستاییان، در آن حضور داشتهاند.
سجاد فرهنگیان، یکی از زوجهای شرکتکننده در مراسم، از تجربه حضور خود و همسرش در حرم مطهر رضوی گفت: ما از قزوین به این بارگاه منور مشرف شدهایم و این دومین بار است که توفیق حضور در این بارگاه منور را کسب کردم. امروز حس آرامش و نزدیکی دارم و هیچگونه احساس غریبی نمیکنم. امیدوارم همه جوانان چنین لحظاتی را تجربه کنند و زندگی همراه با آرامش را تجربه کنند.
در پایان این مراسم، هر یک از زوجها بستههای هدایای متبرک خود را از آستان قدس رضوی دریافت کردند. این هدایا شامل عکس گنبد حضرت امام رضا (ع)، بسته نمک و نبات متبرک و یک کتاب راهنمای زندگی مشترک بود. هدایا نهتنها یادگاری معنوی برای زوجها بودند، بلکه نمادی از خیروبرکت برای آغاز زندگی مشترک آنان محسوب میشد.
زوجها پس از پایان برنامه، شروع به ثبت خاطرات و گرفتن عکسهای یادگاری کردند تا لحظات حضور در حرم برای همیشه در ذهنشان ماندگار شود.
نظر شما