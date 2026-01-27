آسیب دیدن بیش از ۱۳۰ حافظ امنیت و مردم در اغتشاشات اخیر استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی گفت: در حوادث اخیر یک بخش از خسارات، مادی و فیزیکی بود از جمله خسارت‌هایی که به اماکن عمومی، شهرداری ها، فرمانداری ها، شعب بانک ها، حسینیه ها، مساجد و همه‌ی اماکن و اموال عمومی که اموال مردم حساب می‌شوند وارد شد.

دهستانی در مورد رقم این خسارت‌ها نیز اظهار داشت: برآورد اولیه که از میزان ریالی خسارت‌ها داشتیم ۳.۷ همت است که به زیرساخت‌هایی که به مردم خدمت می‌کردند مانند شهرداری ها، شرکت گاز، مخابرات و ... وارد شد.

وی در ادامه افزود: بخش دوم خسارت‌هایی بود که به نیروی انسانی وارد شد. در استان یزد بیش از ۱۳۰ نفر از نیروهای نظامی، امنیتی، بسیج و مردمی ما در این حوادث و فتنه‌ی آمریکایی دچار خسارت‌هایی شدند.

دهستانی ادامه داد: ولی خسارت عمده و اساسی ما خسارتی بود که به برند یزد، یزد شهر جهانی و دارالعلم وارد شد. همه می‌دانیم که یزد شهر میراث جهانی، یزد شهر زندگی مسالمت آمیز ادیان در کنار هم، یزد شهر برند صلح و آرامش و زندگی مسالمت آمیز ادیان در کنار هم هست.

وی اظهار داشت: متاسفانه بعضی از این خشونت‌های کلامی و بدتر از آن خشونت‌های رفتاری که در این حوادث اتفاق افتاد برند جهانی یزد را تحت تاثیر خودش قرار داد و هزینه‌ی مادی و معنوی بسیار بسیار بزرگی بود که بر استان یزد و شهر جهانی یزد وارد شد.