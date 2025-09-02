تفاهم نامه ۲ هزار میلیاردی شهرداری یزد و قرارگاه خاتم الانبیا(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محیالدینی با اشاره به شکل گیری بزرگترین تفاهم نامه عمرانی در شهرداری یزد با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال درباره احداث چندین تقاطع غیر همسطح و پارکینگ طبقاتی که هرکدام در قرادادهای جداگانه انجام میشود، گفت: در جلسهای که برای ادامه روند اجرایی این تفاهم نامه داشتیم، درباره برنامه ریزی زمانی و تصمیمگیری نهایی احداث تقاطعهای غیرهمسطح میدان امام حسین و چهارراه شهدای محمودآباد، بحث و تبادل و نظر شد و خوشبختانه تصمیمات خوبی گرفته شد، همچنین یکسری مشکلات نیز وجود داشت که توسط قرارگاه به عنوان پیمانکار پروژهها، مطرح و تمهیدات لازم برای رفع آنها اندیشیده شد.
محی الدینی افزود: در این جلسه مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه و نیم آینده، طرحها نهایی شود، کارگاهها تجهیز شده و عملیات عمرانی احداث تقاطعهای غیرهمسطح میدان امام حسین (ع) و چهارراه شهدای محمودآباد آغاز شود.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات ترافیکی سطح شهر، احداث دو پارکینگ طبقاتی در بلوارهای آیت الله طالقانی و خیابان دهم فروردین نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: یکی از بلوارهای پرتردد و شلوغ شهر یزد، بلوار آیت الله طالقانی است که احداث پارکینگ در این بلوار ضروری است و همیشه مورد مطالبه بحق شهروندان یزدی بوده است.
محی الدینی در خصوص احداث پارکینگ طبقاتی در بلوار آیت الله طالقانی افزود: شهرداری در این بلوار، زمینی در اختیار دارد که برای احداث پارکینگ اختصاص داده است و مقرر شد که با همکاری پیمانکار و مشاور پروژه، طرح احداث یک پارکینگ طبقانی در این بلوار تهیه شود تا انشاالله بتوانیم ظرف ۴۵ روز آینده، عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.
سکاندار شهرداری یزد در پایان با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکار توانمندی است که در شهرهای بزرگ کشور اقدامات عمرانی مختلف از جمله احداث سازهها و تقاطعهای بزرگ را احداث کرده، و برای اولین بار است که به پروژههای عمرانی شهری یزد ورود میکند، اظهار امیدواری کرد: انشاالله با ورود این قرارگاه، پروژههای عمرانی بهویژه پروژههایی که برای رفع معضلات ترافیکی در نقاط پرتردد و کلیدی شهر نیاز مردم است، به زودی به سرانجام برسد و مورد رضایت و استفاده مردم قرار گیرد.
