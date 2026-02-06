تحلیل عملکرد تیم ملی از دید AFC/ ایران باز هم انتظارات را برآوده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران که به فینال جام ملت های آسیا ۲۰۲۶ راه یافته فردا شنبه ۱۸ بهمن و از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در دیدار پایانی به مصاف تیم اندونزی میزبان خواهد رفت. شاگردان وحید شمسایی در مرحله نیمه نهایی عراق را شکست دادند و اندوندزی هم با شکست ژاپن حریف تیم کشورمان در دیدار پایانی شد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با تیم ملی فوتسال ایران نوشت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر انتظارات را برآورده کرد و موفق شد به فینال مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در اندونزی راه پیدا کند.

تیم ایران با صدرنشینی گروه D و کسب تمام امتیازات ممکن، قدرت خود را نشان داد و در یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی نیز با غلبه بر حریفان سخت‌کوش، راه خود را به فینال هموار کرد.

ایران با یک پیروزی راحت در شروع مسابقات، از یک اشتباه دفاعی تیم مالزی استفاده کرد و در دقیقه اول با گل محمدحسین درخشانی پیش افتاد و پس از آن دیگر بازنگشت.

بازی با فشار بالای عربستان سعودی کار را برای ایران دشوار کرد و دروازه‌بان تیم باقر محمدی، باید در بهترین فرم خود ظاهر می‌شد. امیرحسین غلامی در دقیقه ۲۹ تیم مرکزی آسیا را پیش انداخت و در نهایت نتیجه بازی را تثبیت کرد.

تیم افغانستان قرار بود آزمونی برای سنجش شایستگی ایران باشد و شاگردان وحید شمساعی این آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند. ایران با نتیجه یک بر صفر در پایان نیمه اول پیش بود و در نیمه دوم با قدرت بیشتر به میدان بازگشت تا با صدرنشینی گروه را به پایان برساند.

برای اولین بار در مسابقات، ایران با نتیجه ۲ بر صفر از ازبکستان عقب افتاد، درست پنج دقیقه بعد از شروع بازی. اما با نمایش شجاعانه و توانمندی تیمی، ایران نه تنها کنترل بازی را به دست گرفت، بلکه با نتیجه ۴ بر ۲ در پایان نیمه اول پیش افتاد و در نهایت با فاصله به پیروزی رسید.

در دیدار مقابل عراق، یک بازی فوتسال درجه یک و هیجان‌انگیز رقم خورد جایی که ایران دو بار از حریف خود عقب افتاد اما با کنترل نیمه دوم توانست جریان بازی را به سود خود تغییر دهد و برنده شود.