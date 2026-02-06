کوهرنگ سردترین نقطه در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش محسوس دما در استان اعلام کرد: کوهرنگ طی شبانه‌روز گذشته با ثبت منفی ۱۶ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان بوده است.

وی تأکید کرد: این میزان افت دما در مناطق مرتفع و برف‌گیر استان بی‌سابقه نیست، اما شدت آن نسبت به روزهای اخیر افزایش داشته و نشان‌دهنده نفوذ توده هوای سرد به منطقه است.

نوروزی در ادامه به وضعیت سایر نقاط استان پرداخت و گفت: در همین بازه زمانی، مال‌خلیفه با ثبت ۱۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه چهارمحال و بختیاری بوده است.

به گفته وی ، اختلاف دمای چشمگیر میان مناطق کوهستانی و نواحی جنوبی استان یکی از ویژگی‌های اقلیمی چهارمحال و بختیاری است که در فصل زمستان بیشتر خود را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی همچنین درباره شرایط مرکز استان توضیح داد: دمای فعلی شهرکرد ۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و انتظار می‌رود با ادامه فعالیت سامانه سرد، دمای شبانه این شهر نیز کاهش بیشتری را تجربه کند.

وی افزود: شهرکرد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود معمولاً در معرض نوسانات شدید دمایی قرار دارد و شهروندان باید نسبت به هشدارهای هواشناسی حساس باشند.

نوروزی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت گفت: روند سرمای شبانه در مناطق مرتفع ادامه خواهد داشت و احتمال یخبندان و مه صبحگاهی در محورهای کوهستانی وجود دارد.

وی از مردم خواست در ترددهای جاده‌ای احتیاط بیشتری داشته باشند و توصیه‌های هواشناسی را برای جلوگیری از حوادث احتمالی جدی بگیرند.