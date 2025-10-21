فرزانه شریفی عضو هیئتمدیره بنیاد ملی بازیهای رایانهای در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که رویداد «سی گپ» با یکسال وقفه برگزار شد، گفت: رویداد جایزه بازیهای جدی، که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به شکل تقریباً مستمر در ۶ دوره برگزار شده بود، در سال ۱۴۰۳ به دلیل نگاه مدیریتی آن دوره متوقف شد. با این حال هفتمین دوره این رویداد قرار است در سال ۱۴۰۴ دوباره با رویکرد همیشگی برگزار شود و هویت مستقل خود را حفظ کند.
وی ادامه داد: یکی از تغییرات مهم این است که اختتامیه رویداد در بهمنماه امسال بهعنوان بخشی از رویداد هفتخان بازی که با عنوان هفته بازی شناخته میشود، برگزار خواهد شد.
عضو هیئتمدیره بنیاد ملی بازیهای رایانه ای گفت: این اختتامیه شامل مراسم مربوط به چند رویداد دیگر نیز خواهد بود. همچنین، هویت اساسی این رویداد به عنوان یکی از ارکان کلیدی حوزه بازیهای جدی و جشنوارههای تخصصی هم چنان حفظ خواهد شد. اما برخلاف گذشته، بخش سمپوزیوم امسال برای افزایش همافزایی با دبیرخانه کنفرانس بازیهای رایانهای اصفهان (CGCO) ترکیب شده و مقالات بازی جدی در آن کنفرانس ارائه خواهند شد.
وی یادآور شد: بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز امسال در کنار دانشگاه اصفهان مسئولیت برگزاری کنفرانس بازیهای رایانهای را بر عهده دارد.
شریفی گفت: تندیس جایزه بازیهای جدی در سال ۱۴۰۲ تغییراتی برخلاف هویت واقعی در طراحی آن اعمال شد. هرچند فرصت کافی برای توضیح دلایل این تغییرات در رسانهها فراهم نشد، اما تصمیم مربوط به تغییرات ظاهری تندیس یکی از اقداماتی بود که در خلال آن دوره اتفاق افتاد. البته این تغییرات تأثیراتی روی هویت جشنواره گذاشت و با واکنشهای منفی روبهرو شد. با این حال امسال قرار است تندیس مطابق نماد والای همیشگیاش مجدداً طراحی شود و به برگزیدگان اهدا شود.
وی ادامه داد: اما با نگاه مدیریتی این دوره بنیاد ملی بازیهای رایانهای، این نماد دوباره تغییر یافت و به شکل اولیه و همیشگی خود طراحی خواهد شد.
