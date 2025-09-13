به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین شکری، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی، در بازدید از پروژه ساختمان الگوی فناوری که با حضور مسئولان ستادهای تخصصی حوزه عمران، نانو و میکرو و رئیس دبیرخانه صنعتیسازی برگزار شد، بر صنعتیسازی ساختوساز همراه با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته تاکید کرد.
در این بازدید آخرین دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه ساختوساز مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه با همت و حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو آغاز بهکار کرده و هدف اصلی آن، امکانسنجی و بهکارگیری فناوریهای نوین در ساخت ساختمانهایی با رویکرد صنعتیسازی است.
ساختمان الگوی فناوری به عنوان یک مرجع عملیاتی و نمایشی طراحی شده تا فناوریهایی مانند مصالح نوین، سامانههای هوشمند، بهینهسازی انرژی و فناوریهای پایدار را در عمل به نمایش بگذارد. این ساختمان دو طبقه که از سال گذشته آغاز شده، اکنون با پیشرفت ۷۰ درصدی در مسیر بهرهبرداری تا پایان مهرماه قرار دارد.
در این پروژه بیش از ۲۰ شرکت دانشبنیان حوزه عمران و ساختمان، بهصورت یکپارچه در حال پیادهسازی فناوریهای خود در فضای اختصاصی مرکز تحقیقات هستند. این پروژه به عنوان یک آزمایشگاه واقعی در سطح کشور شناخته میشود و مقرر شده است در صورت موفقیت، نمونههای مشابهی در مراکز استانها اجرا شود تا الگویی نوین برای جایگزینی روشهای سنتی ساخت فراهم شود.
