به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری دوجانبه و تأکید بر جایگاه کلیدی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در زیست‌بوم ملی پژوهش، از این سازمان بازدید کرد. در این دیدار، توسعه فناوری از طریق زیست‌بوم نوآوری و اجرایی‌سازی کامل قانون جهش تولید از محورهای اصلی مورد تأکید معاونت علمی قرار گرفت.

این مقام مسئول ضمن تأکید بر پیشرو بودن سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حوزه پژوهش، فناوری و تحقیقات کاربردی، سابقه همکاری سازنده میان دو نهاد را مورد توجه قرار داد و افزود: نگاه ما همکاری و ارتباط با واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان است که تولیدات آنها باعث تأثیرگذاری بر صنعت و جامعه شده و می‌تواند این تأثیر را به درستی رصد کند.

اختیاری همچنین با اشاره به مفاد «قانون جهش تولید»، تأکید کرد: تمرکز معاونت بر اجرایی‌سازی همه ظرفیت‌های این قانون است و شرکت‌های پیشران در این حوزه، از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

وی همچنین تعامل سازنده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بخش صنعت را عاملی مهم در ارتقای جایگاه این سازمان دانست.