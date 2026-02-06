سلیمانی: ۲۲ بهمن امسال مظهر اتحاد ملی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم ملی و سراسری «میهمانی لالهها» که با حضور اقشار مختلف مردم، دانشآموزان و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان کشوری و لشکری و فعالان فرهنگی، بهصورت همزمان در حدود ۲۰ هزار گلزار مطهر شهدای سراسر کشور و بهویژه گلزار مطهر شهدای بهشتزهرا (س) تهران برگزار شد گفت: ۴۷ سال ایستادگی، مقاومت، ازخودگذشتگی، حماسهآفرینی، میل به فداشدن برای اسلام، مجذوب ولایت بودن و مقابله با نابرابریها، بیعدالتیها و قانونشکنیهای دشمنان اسلام و انقلاب، امروز در قدرت و پیشرفت ایران اسلامی متجلی است.
وی با بیان اینکه مراسم «میهمانی لالهها» امسال با سالهای گذشته متفاوت است، افزود: به همت کمیته شهدا ایثارگران دهه فجر، این مراسم هماکنون در بیش از ۲۰ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مشارکت وزارت آموزشوپرورش، فرمانداریها و استانداریها در اجرای این برنامه گفت: حضور گسترده دانشآموزان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران سبب شده است مراسم امسال جلوهای متفاوت و معنادار داشته و نشاندهنده اهمیت و استمرار یاد و راه شهداست.
سلیمانی با تأکید بر اینکه دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود، تصریح کرد: ملت ایران امسال در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خردادماه، شهدای عزیزی را تقدیم اسلام و انقلاب کرد. دشمنان، بهویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی غاصب که به فرموده رهبر معظم انقلاب، بیش از ۲۰ سال برای ضربهزدن به این ملت برنامهریزی کرده بودند از روح حماسه، همت و بصیرت نسل جوان ایران اسلامی غافل بودند و شکست خوردند. دشمنان تلاش میکنند روحیه حماسه، ایثار و ازخودگذشتگی را که در دوران دفاع مقدس در وجود شهید فهمیدهها، شهید بهنام محمدیها و شهیده کرجوها متجلی بود، از جامعه بگیرند؛ درحالیکه شهدا به مصداق آیه شریفه «یَا أَییُهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَیٰ تِجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ…» با خدای خود معامله کردند و جان خویش را در راه ایمان و جهاد فدا میکنند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه پس از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان همان پیوند عمیق میان ملت و آرمانهای شهدا برقرار و جاری است، افزود: اگر امروز شهدا مظهر قدرت ایران اسلامی هستند، علت آن جریانداشتن خط شهدا و گفتمان شهدا در متن جامعه است. شهید فهمیدهها همچنان حضور دارند و تداوم و تحقق راه آنان را امروز بهروشنی در دانشآموزان و نسل جوان مشاهده میکنیم.
وی خطاب به دانشآموزان و خانوادههای معظم شهدا گفت: دشمنان در تداوم جنگ ۱۲روزه خرداد و با طراحی اغتشاشات و کودتا در دیماه امسال تلاش کردند کشور را ناامن جلوه دهند و به دنبال کشتهسازی بودند و جنایت کردند، اما مردم ایران بار دیگر در برابر این حملات ناجوانمردانه با سکانداری امام شهدا و رهبری فرماندهی کل قوا در صحنه حاضر شدند و نشان دادند راه و گفتمان شهدا زنده و جاری و این انقلاب از مانایی و پایایی برخوردار است.
وی افزود: امروز قاطعیت، قدرت و عزت جمهوری اسلامی ایران دشمنان را به عقب رانده و فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره هشدار جنگ منطقهای، دشمنان را دچار تلاطم کرده است.
سلیمانی با اشاره به جنایات آمریکا و دوران تاریک و ننگین طاغوت خطاب به جوانان اظهار کرد: در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی توسط جوانان دانشجو، اسناد جنایتها و حتی دریافت حق توحش توسط مأموران آمریکایی در ایران افشا شد. آنان عزت، اقتدار و بزرگی ایران را برنمیتابند و دلسوز مردم نیستند. امروز بیش از ۷۰ هزار انسان بیگناه و کودکان و زنان در غزه به شهادت رسیدهاند. مدعیان دموکراسی، این جنایتها را نادیده میگیرند و درعینحال حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ دی را سانسور میکنند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: اقتدار، عزت، آزادی و حریت ایران اسلامی در تداوم راه شهدا و باتکیهبر مؤلفههای قدرت، امیدآفرینی و وحدت ملی محقق میشود. امروز وحدت و همدلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و دشمن دقیقاً از همین وحدت هراس دارد. بیتردید، ۲۲ بهمن امسال با حضور منسجم همه اقشار مردم، به مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و ترامپ دیوانه تبدیل خواهد شد.
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