امام جمعه بم: حفظ روحیه بسیجی وظیفه همه ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک سالروز تشکیل بسیج اظهار داشت: نخستین مأموریت هر یک از ما این است که خودمان بسیجی بمانیم و همیشه مراقب باشیم که روحیه بسیجی در وجود ما زنده و پایدار بماند. این موضوع بسیار مهم است و منشأ بسیاری از برکات در جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: دومین مأموریت ما این است که به این نهاد مقدس، نیرو و عضو جدید اضافه کنیم.

وی افزود: بسیج لشکر مخلص خدا است و باید هر یک از ما تلاش کنیم که سهمی در گسترش این لشکر الهی داشته باشیم.

امام جمعه بم گفت: هرکس باید از خود بپرسد تا امروز چند نفر را به این مجموعه ارزشمند افزوده‌ام تا نزد خداوند سربلند باشم؟

دهقانی، با اشاره به جایگاه اخلاقی و رفتاری بسیجیان در جامعه تأکید کرد: بسیج از همه ما انتظاری دارد و آن اینکه با رفتار و منش خود زینت این نهاد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شما که مدال بسیج را بر گردن دارید، باید مراقب باشید تمام رفتارها و برخوردهای شما به نام این نهاد مقدس ثبت می‌شود.

وی افزود: بنابراین لازم است با تلاش، اخلاق نیکو و خدمت صادقانه، مایه زینت بسیج باشید و هرگز کاری نکنید که خدای ناکرده موجب ملامت و سرزنش این نهاد ارزشمند شوید.