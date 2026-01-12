انفجار تروریستی در پاکستان؛ ۶ نیروی امنیتی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اثر وقوع حمله ناشی از بمب گذاری به یک خودرو پلیس در منطقه تانک از توابع ایالت خیبر پختونخواه در کشور پاکستان، ۶ نیروی امنیتی جان باختند.

به گزارش منابع امنیتی، این حمله با هدف قرار دادن خودرو پلیس انجام شد و تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده است.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با محکوم کردن این حمله، به خانواده جان‌باختگان تسلیت گفت.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، حملات مسلحانه در پاکستان به‌ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخواه و بلوچستان که با افغانستان مرز مشترک دارند، متمرکز شده است.