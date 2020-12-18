خنثی سازی تحریم های ظالمانه علیه کشور در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت‌المقدس شهر اراک با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده سردار شهید سلیمانی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار به نکاتی اشاره فرمودند که از جمله آنها بود که باید تحریم‌ها را خنثی کرد و برای تولید داخل در کشور تلاش کنیم و نباید اقتصاد ما به نفت وابستگی پیدا کند.

وی افزود: از خمین گرفته تا شازند در استان مرکزی معادن مختلف فلزی و غیرفلزی، سرب، روی آهن و… وجود دارد که به تنهایی یک گنج با عظمت محسوب می‌شوند که جدا از صنایع تبدیلی است و متأسفانه در زمینه خوب کار نشده و این قبیل محصولات خوب فرآوری نشده‌اند بنابراین یک عده غارتگر از این فرصت سو استفاده کردند بنابراین باید همه برای انجام کارهای بزرگ، ماندگار، ارزشمند، کارآفرینی و تولید بسیج شوند.

عزت و اقتدار مهم‌ترین مسأله در کشور است

به گفته وی عزت و اقتدار اسلامی مهمترین مسئله‌ای است که باید به آن توجه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: همه در کشتی انقلاب، امام زمان، امام راحل و شهدا قرار گرفته‌ایم. دولت، مجلس، قوه قضائیه باید برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند و نباید به فکر دعواهای سیاسی بود.

دری نجف آبادی وحدت ملی را کلید رفع تمام مشکلات کشور دانست و افزود: سند و شاخصه وحدت ملی رهبری و ولایت فقیه است و ایشان به ما دائماً نکاتی را یادآور می‌شوند و باید همراهی کنیم و مراقب توطیه های دشمنان باشیم. دشمنی که با تیربار دانشمند هسته‌ای کشور شهید فخری زاده را ترور می‌کند.

عدم اعتماد به دشمنان کشور / قاتلان شهید سلیمانی مجازات شوند

وی تصریح کرد: در مسأله رفع تحریم‌ها به هیچ وجه نباید به دشمنان ازجمله آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اعتماد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: قاتلان سردار سلیمانی باید مجازات شوند و با قاطعیت و بدون تعارف برای بزرگداشت سردار بزرگ اسلام تلاش کرد.

دری نجف آبادی گفت: خدمتگزاری به مردم و فداکاری در راه جامعه بسیار مهم است و از تلاش پرستاران، پزشکان، بسیج، جهاد سازندگی، اصناف، کارگران، کسبه و… در پشت سر گذاشتن بحران کرونا قدردانی می‌شود.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در زمینه کرونا خوب درخشید، گفت: تاکنون ۲۱۷ هزار بسته معیشتی توسط بنیاد مستضعفان، سپاه و… تهیه و بین محرومان توزیع شده است و امیدواریم در ایام فاطمیه بسته‌های معیشتی به ۳۰۰ هزار بسته برسد.

امام جمعه اراک گفت: تاکنون نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان توسط مجمع خیرین سلامت برای ساخت بیمارستان آیت الله خوانساری کمک شده است و امیدواریم فاز سوم این بیمارستان راه اندازی شود.

کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شب یلدا

امام جمعه اراک با اشاره به فرارسیدن هفته پرستار گفت: از زحمات مدافعان عرصه سلامت که در ۱۰ ماه اخیر با تمام وجود پای کار بودند، قدردانی می‌شود.

دری نجف آبادی گفت: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا همه باید فاصله گذاری اجتماعی را حفظ و از ماسک استفاده کنند تا این شب به غم و اندوهی دوباره منجر نشود و از طرفی باید ترددها نیز مدیریت شود.

وی گفت: با توجه به اینکه شرایط استان مرکزی از قرمز مواجهه با کرونا به نارنجی تغییر یافته است نشان از همکاری مردم دارد و با توجه به در پیش بودن بحران زمستان از مردم انتظار می‌رود مراقبت‌های لازم را به عمل آورند تا از این ناحیه متوجه آسیب نشویم.

پژوهش کلید تحولات علمی کشور است

امام جمعه اراک با تاکید بر فرارسیدن روز پژوهش گفت: پژوهش کلید تحولات علمی کشور است و توجه به این مسأله در دانشگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و حوزه‌های علمیه واجب است.

وی افزود: خوشبختانه طرح تحول حوزه‌های علمیه تحت عنوان بطور مثال طرح علامه حلی برگزار می‌شود که خواهران و برادران در این مسابقات خوب درخشیدند. طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی الفبای توانایی علمی کشور است.

وحدت حوزه و دانشگاه

دری نجف آبادی ضمن گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه‌ها اظهار کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان اصل توانای نظام اسلامی، دو بال پرواز، دو چشم بینا و دو گوش شنوای امت اسلامی است.

به گفته وی علم و دانش و کار و تلاش باید افزایش پیدا کند و مجاهدت در راه خدا امری واجب است.