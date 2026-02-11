حضور رئیس جمهور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه همزمان با چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن در تهران حضور یافت و در کنار میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف مردم، این مناسبت ملی را گرامی داشت.

راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن از ساعات اولیه صبح در تهران و سایر شهرهای کشور با حضور گسترده مردم، خانواده‌ها، جوانان و مسئولان لشکری و کشوری آغاز شد.

رئیس‌جمهور با حضور در جمع راهپیمایان و همراهی آنان در مسیر منتهی به میدان آزادی، ضمن گفت‌وگو با مردم، این حضور پرشور را نشانه‌ای از همبستگی ملی و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

پزشکیان در مراسم پایانی راهپیمایی و در جمع شرکت‌کنندگان سخنرانی خواهد کرد.