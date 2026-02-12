برپایی بیش از ۷۰ میز خدمت قضایی تهران همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر،علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از اجرای گسترده برنامه‌های ملاقات مردمی و استقرار میزهای خدمت در سراسر استان در طول ایام دهه فجر خبر داد و تشریح کرد: همزمان با ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی استان تهران با برپایی بیش از ۷۰ میز خدمت و برنامه ملاقات مردمی، گامی بلند در جهت تکریم عملی و رسیدگی مستقیم به مشکلات حقوقی شهروندان برداشت.

القاصی گفت: این اقدام در راستای اجرای دقیق دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان در میان مردم و استماع دغدغه‌های آنان، با هدف تکریم عینی و عملی و ارائه خدمت شایسته به مراجعان صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در ماه گذشته، اظهار کرد: مسئولان قضایی استان تهران در دی ماه سال جاری نیز از نزدیک با ۵،۷۰۰ نفر از شهروندان دیدار چهره به چهره داشته و به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرده‌اند.

خدمات‌رسانی در ایستگاه‌های پرتردد مترو

القاصی در ادامه افزود: به منظور دسترسی آسان‌تر عموم مردم، با هماهنگی‌های صورت گرفته، ۱۵ میز خدمت حقوقی در ایستگاه‌های پرتردد متروی شهر تهران مستقر شدند و خدمات مشاوره حقوقی و قضایی رایگان به مراجعان ارائه شد.

وی همچنین تأکید کرد: در جلسات ملاقات مردمی که در دی ماه برگزار شد، اهم درخواست‌های مطرح شده از سوی شهروندان شامل درخواست‌های مربوط به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مسائل مرتبط با اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری)، تقاضای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، استفاده از ارفاقات قانونی و مرخصی از زندان، نیاز به راهنمایی و مشاوره تخصصی حقوقی و بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد که در جریان این دیدارها، ضمن استماع مستقیم اظهارات، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مسائل مطروحه صادر شده است.

نحوه ثبت درخواست ملاقات

شهروندان تهرانی که متقاضی ملاقات حضوری با رئیس کل و معاونین قضایی دادگستری استان تهران هستند، می‌توانند از طریق سامانه ارتباطات مردمی دستگاه قضایی به نشانی www.Same.eadl.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. برای تسریع در ارائه خدمات و صدور دستورات قضایی دقیق‌تر، توصیه می‌شود شهروندان خلاصه روند پرونده و گزارشی از اقدامات انجام شده را ضمیمه درخواست خود کنند.