مهرانگیز: میز خدمت نمادی از عزم دستگاه قضایی در خدمت رسانی عادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری میز خدمت در اجتماع مردمی شهرستان دشتستان و رسیدگی به درخواست های مردمی، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم ولایتمدار این شهرستان، بر اهمیت خدمترسانی بیواسطه و صادقانه تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: همانطور که امروز مردم دشتستان با حضور خود، تجدید پیمانی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری معظم بستند، دستگاه قضایی نیز وظیفه خود میداند که با حضور میدانی و شنیدن مستقیم مشکلات، گامی مؤثر در جهت رفع موانع و احقاق حقوق شهروندان بردارد.
وی افزود: برگزاری میز خدمت، نمادی از عزم راسخ ما برای نزدیک شدن به مردم و اطمینانبخشی به آنان در دسترسی آسان و عادلانه به خدمات قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر دستورات لازم را جهت بررسی دقیق و پیگیری ویژه هر یک از پروندهها و درخواستهای مطرح شده صادر و بر لزوم تسریع در رسیدگیها و ارائه راهکارهای قانونی به مراجعان تأکید کرد.
این برنامه که همزمان با اجتماع باشکوه و تجدید بیعت مردم شهرستان دشتستان با آرمانهای والای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق سیاستهای مردمیسازی دستگاه قضایی و در بستر وحدت و همدلی مردم انقلابی دشتستان برگزار شد، فرصتی مغتنم برای رسیدگی به مسائل و دغدغههای حقوقی و قضایی شهروندان فراهم آورد.
در این دیدار که با استقبال گسترده مردم فهیم شهرستان دشتستان روبرو شد، رئیس کل دادگستری استان بوشهر و جمعی از مسئولان قضایی همراه، مستقیماً به استماع درخواستها و مشکلات حقوقی و کیفری، مسائل مربوط به اجرای احکام، امور ثبتی و املاک، و سایر دغدغههای شهروندان پرداختند.
این اقدام همزمان با اجتماع بزرگ بیعت مردم دشتستان، نشاندهنده پیوند عمیق میان اراده ملت و عزم مسئولان در پاسداری از ارزشهای انقلاب و تلاش برای اعتلای عدالت در جامعه بود و مورد تقدیر و تشکر آحاد مردم حاضر قرار گرفت.
نظر شما