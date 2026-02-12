آزادراه در صدر مبادی ورودی گیلان؛ ۷۲ هزار تردد در دو روز ثبت شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تردد در محورهای مواصلاتی گیلان اظهار کرد: از روز سهشنبه تا پایان ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، در مجموع ۱۳۹ هزار و ۱۶۸ وسیله نقلیه وارد استان شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی ۹۸ هزار و ۷۵ خودرو از استان خارج شدهاند که نشاندهنده افزایش حجم سفرها به گیلان است.
مرادی با بیان اینکه بیشترین میزان ورودی از طریق آزادراه ثبت شده است، تصریح کرد: طی این مدت ۷۲ هزار و ۶۳۱ خودرو از مسیر آزادراه وارد استان شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان ادامه داد: همچنین ۳۵ هزار و ۹۱۱ وسیله نقلیه از محور چابکسر وارد گیلان شدهاند.
وی با اشاره به تداوم نظارت بر محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: وضعیت ترافیک در مبادی ورودی و خروجی استان به صورت مستمر توسط سامانههای هوشمند حملونقل رصد میشود و تمهیدات لازم برای تسهیل در عبور و مرور مسافران اتخاذ شده است.
