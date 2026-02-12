استاندار کرمانشاه: پیگیری میدانی مطالبات مردم باینگان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، در ادامه سفرهای میدانی و شهرستانی، در قالب پنجاه و پنجمین سفر شهرستانی و دهمین سفر به بخش‌های استان، با همراهی فرماندار پاوه و جمعی از مسئولان و مدیران استانی وارد بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه شد؛ سفری که با هدف بررسی میدانی مسائل، پیگیری دغدغه‌های مردم و ارزیابی نزدیک شرایط این بخش برنامه‌ریزی شده است.

استاندار کرمانشاه در بدو ورود به بخش باینگان، با حضور بر مزار مطهر شهدای شهر بانه‌وره از توابع این بخش، به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس ادای احترام کرد و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره جان‌فشانی‌های شهیدان را گرامی داشت. این حضور، آغاز رسمی برنامه‌های سفر استاندار به باینگان و نشانه‌ای از توجه ویژه به جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در مناطق مختلف استان بود.

حبیبی در این سفر میدانی، پیگیری مسائل و مطالبات مردم باینگان را محور اصلی برنامه‌ها دانست و تأکید کرد که سفرهای شهرستانی و بخشی با هدف شنیدن مستقیم سخنان مردم، آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها و چالش‌ها و تسریع در روند حل مشکلات انجام می‌شود.

بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه، تاکنون ۳۴ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ شهدایی که نقش برجسته‌ای در دفاع از آرمان‌های انقلاب و حفظ امنیت و استقلال کشور ایفا کرده‌اند و نام آنان در تاریخ این منطقه به عنوان نماد ایثار، مقاومت و وفاداری ماندگار شده است.

سفر استاندار کرمانشاه به باینگان در ادامه رویکرد دولت در تقویت ارتباط مستقیم با مردم، حضور میدانی مدیران ارشد و پیگیری عملی مسائل مناطق مختلف استان ارزیابی می‌شود و قرار است در جریان این سفر، وضعیت حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.