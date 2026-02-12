به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترهای شاخص، با نمایش فیلمتئاتر «دوشس ملفی» (۲۰۱۴) به کارگردانی دومینیک درومگول، چهارمین و آخرین برنامه از بسته «گفتمان اقتدار؛ بازخوانی قدرت» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
پس از نمایش این فیلمتئاتر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور بابک احمدی روزنامهنگار و منتقد تئاتر برگزار میشود.
این فیلمتئاتر بر اساس سوگنمایش مشهور جان وبستر ساخته شد. متنی که ابتدا بر اساس یک ماجرای واقعی در کتاب «قصر عیش» ویلیام پینتر به رشته تحریر درآمد و به یکی از بهترین نمونههای درام رنسانس ادبیات انگلستان بدل شد.
دوشس با مباشرش، آنتونیو، بیخبر از برادرهایش، ازدواج میکند. ازدواجی که بعدها، هنگامی که برادرها از آن اطلاع پیدا میکنند، برای او به قیمت جانش تمام میشود ... .
جما آرترتون، جیمز گارنون و گایلز کوپر در این اثر ایفای نقش کردند.
نمایش و نشست تحلیلی این فیلمتئاتر، چهارشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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