پیروزی مهرگان پس از چهار ناکامی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۳ بهمن) به صورت متمرکز در دو سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم و خانه والیبال تهران پیگیری می‌شود.

در دومین دیدار این هفته لیگ برتر مردان در خانه والیبال که از ساعت ۱۵ آغاز شد، تیم‌های استقلال گنبد و مهرگان نور به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان رحمان محمدی راد در تیم مهرگان سه بر صفر به پیروزی رسیدند.

استقلالی‌های قعرنشین جدول در این مسابقه با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۸ مغلوب حریف شدند تا سیزدهمین شکست خود را تجربه کنند. نماینده گنبد در دور رفت هم سه بر صفر مغلوب شده بود.

مهرگان نیز پس از چهار هفته شکست مقابل حریفان، پنجمین برد خود را تجربه کرد و ۱۶ امتیازی شد و یک پله صعود در جدول را تجربه کرد تا در پایان دیدارهای این هفته جایگاه نهایی این تیم مشخص شود. برد قبلی مهرگان دهم دی ماه مقابل مس رفسنجان به دست آمده بود.

تیم استقلال گنبد این بازی را با ترکیب مهرداد بابایی، مهرداد شیبانی، قاسم کارخانه، امین علوی، محمد رئوف خوشحال، هومن باقری و مهدی سخاوی آغاز کرد.

در آنسوی میدان نیز علی شاه‌علی، مهراب ملکی، امیر خداپرست، امین نجفی، مجتبی قلی‌زاد، مهران فیض امام دوست و امین رضوی ترکیب شروع کننده تیم مهرگان نور بودند.

حسین پورکاشیان و بهروز جعفری ناظران فنی و داوری این دیدار بودند که به مدت ۹۱ دقیقه طول کشید.

علیرضا قریب، سجاد خان بابازاده و مجتبی بیداریان نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند. کامبیز یعقوبی سرمربی استقلال و مهران فیض امام دوست بازیکن مهرگان در این مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

از ساعت ۱۸:۱۰ دقیقه در سومین و آخرین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر مردان در خانه والیبال تهران، تیم‌های مس رفسنجان و فولاد سیرجان ایرانیان به مصاف یکدیگر می‌روند.