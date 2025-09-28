بیش از نیمی از مصوبات سفر استاندار به پاوه اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی فرماندار پاوه بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به این شهرستان، از تحقق بخش قابل توجهی از این مصوبات خبر داد و گفت: بیش از نیمی از آن‌ها عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح‌ها در توسعه و آبادانی شهرستان افزود: تمامی مصوبات طی ۲۱ جلسه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون پروژه‌های باقی‌مانده نیز با پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۸۵ درصد در حال اجراست.

الماسی تصریح کرد: اقدامات انجام شده در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای شهرستان پاوه دنبال می‌شود و تلاش شده پروژه‌ها متناسب با نیازهای مردم اولویت‌بندی گردد.

فرماندار پاوه با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان محلی اظهار کرد: انتظار می‌رود با تداوم پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و همکاری مدیران اجرایی استان، تمامی مصوبات تا سال آینده به‌طور کامل عملیاتی شود و آثار آن در بهبود زندگی شهروندان پاوه نمایان گردد.