به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره «جامجم ۱» (با نام ثبتشده بینالمللی «ایران دیبیاس») متعلق به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نخستین ماهواره زمینآهنگ اختصاصی کشور، با موفقیت از پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان به فضا پرتاب شد. این ماهواره قرار است زیرساختهای لازم برای پخش همگانی تعاملی را فراهم کند.
ماهواره مخابراتی «جامجم ۱» که گامی راهبردی در توسعه زیرساختهای فنی رسانه ملی محسوب میشود، دقایقی پیش همراه با یک ماهواره هواشناسی روسی و توسط موشک حامل «پروتون-ام» در مدار زمین قرار گرفت.
معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما با تایید این خبر اعلام کرد: «جامجم ۱» نخستین گام فنی و عملیاتی در راستای پیادهسازی فناوری نوین پخش همگانی رادیو و تلویزیون تعاملی است. طراحی این ماهواره با هدف انتقال سیگنالهای صوتی و تصویری تعاملی به ایستگاههای زمینی پخش همگانی انجام شده است.
استقرار در مدار ۳۴ درجه شرقی
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این ماهواره طی کمتر از سه هفته آینده به موقعیت مداری نهایی خود در ۳۴ درجه شرقی منتقل و تثبیت خواهد شد. این موقعیت مداری، پوششدهی مطلوبی را برای ارتباطات سازمان صداوسیما فراهم میآورد.
تجهیزات تخصصی برای دریافت سیگنال
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص ماهواره «جامجم ۱»، ماهیت کاربردی آن است. برخلاف ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی (DTH) که برای گیرندههای خانگی طراحی میشوند، دریافت سیگنالهای این ماهواره نیازمند تجهیزات حرفهای و تخصصی است و با گیرندههای معمولی خانگی امکانپذیر نخواهد بود.
این پروژه کلیدی، ارتباطات لازم برای تثبیت فناوری پخش تعاملی را برای سازمان صداوسیما تضمین کرده و فصل جدیدی در استقلال فنی رسانه ملی در حوزه فضاپایه رقم میزند.
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