سه مصدوم حاصل انفجار مواد محترقه در منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام این خبر افزود: ساعت ۲۱:۳۰ شب گذشته وقوع حادثه انفجار و آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در خیابان مولوی، خیابان دولت‌آبادی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند و در مدت زمان حدود سه دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی افزود: محل حادثه یک منزل مسکونی کوچک به مساحت تقریبی ۴۰ تا ۵۰ متر مربع بود که در آن اقدام به ساخت و استفاده از مواد محترقه مرتبط با چهارشنبه‌سوری می‌شد. در پی انفجار این مواد، آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داده و ساختمان دو طبقه دچار تخریب شدید شده بود.

ملکی با بیان اینکه هنگام رسیدن آتش‌نشانان، علمک گاز ساختمان بر اثر انفجار تخریب شده و به طور کامل شعله‌ور بود، گفت: از زیر آوار و بقایای ساختمان، شعله‌های آتش زبانه می‌کشید. همچنین دو مرد حدوداً ۲۷ تا ۲۸ ساله در اثر شدت انفجار به بیرون پرتاب شده و دچار سوختگی و مصدومیت شده بودند که تحویل عوامل اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: همزمان با عملیات اطفای حریق، اعلام شد فرد دیگری زیر آوار محبوس شده است که نیروهای عملیاتی بلافاصله عملیات جست‌وجو و آواربرداری را آغاز کردند و موفق شدند سومین مصدوم، که یک کارگر مرد بود، را به صورت زنده از زیر آوار خارج کنند.

به گفته وی، هر سه مصدوم حادثه زنده بودند اما به دلیل سوختگی و جراحات وارده برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شدند.

ملکی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش حوادث مرتبط با مواد محترقه هشدار داد: متأسفانه در آستانه چهارشنبه‌سوری شاهد تولید، نگهداری و انبار کردن غیرایمن مواد محترقه در منازل مسکونی هستیم که خطرات جدی برای ساکنان و همسایگان ایجاد می‌کند.

وی از شهروندان خواست با نظارت بیشتر بر رفتار فرزندان خود و گزارش موارد مشکوک، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند و افزود: بی‌توجهی به هشدارها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.