به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر سنگ تمام گذاشتهاند؛ ما در سراسر استان چهار هزار و ۳۷۴ نفر ثبتنامی در این دوره داشتیم که در طول تاریخ انتخابات از سال ۵۷ تاکنون بینظیر بوده است؛ این آمار نه تنها نسبت به دوره قبل حدود ۳۴ درصد افزایش دارد، بلکه نسبت به همه دورههای گذشته چنین مشارکتی را از طرف نامزدها شاهد نبودهایم؛ برای کسب ۶۵۸ کرسی، به ازای هر کرسی حدود ۶ نفر رقابت میکنند.
وی ادامه داد: اگر از مشارکت مردم ، نظامهای مردمسالار و تاثیرگذاری مردم در سرنوشت خود صحبت میکنیم، تبلور عینی آن در همین انتخابات و برگزاری سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری است؛ پیش از انقلاب، هر تغییر و جابجایی در قدرت، کشور را دچار هرج و مرج میکرد، اما خدا را شکر پس از انقلاب، این روند به شکلی تغییر یافت که مردم با حضورشان و با نوک قلم، مسئولان و مدیران خود را در همه سطوح تعیین میکنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند؛ از یک سو، مشکلات منطقه را در سطح روستا، بخش و شهر بررسی ، جمعبندی و به مسئولان منعکس میکنند و از سوی دیگر، با پیگیری و حرکت در جهت رفع مشکلات منابع و محدودیتهای دولت و نگاه حاکمیت را به مردم انتقال میدهند؛ از آنجا که شرط عضویت در شورا، سکونت در همان منطقه است، این افراد به طور روزمره با مسائل و مشکلات آشنا هستند و جمعبندی و انتقال آن به مقامات تصمیمگیرنده را تسهیل میکنند.
حسنی درباره روند اجرایی انتخابات یادآور شد: از زمانی که دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور صادر شد، هیاتهای اجرایی در ۳۷ شهرستان و ۹۸ بخش تشکیل وو با دعوت از معتمدان هیات های اجرایی انتخاب شده اند؛ روند صلاحیتها پیگیری و از دستگاههای پنجگانه استعلام گرفته شد و پس از آن پروندهها بررسیو به هیاتهای نظارت ارسال شده اند . انتخابات یک موضوع چندضلعی متشکل از رایدهندگان، داوطلبان و نهادهای اجرایی و نظارتی است.
وی با برشمردن مزایای انتخابات وظایف دست اندرکاران انتخابات را سنگین و اشاره کردند که در شکل گیری و انجام انتخابات نامزدها ، رای دهندگان ، مجریان و ناظران ارکان اصلی انتخابات هستند که در برگزاری انتخابات نقش آفرینی میکنند و عملکرد هر کدام از آنها میتواند بر انتخابات تاثیر مثبت و منفی داشته باشد . اما وظیفه ما به عنوان مجریان برگزاری انتخابات ، ایجاد سهولت و بسترسازی برای تحقق این امر مهم میباشد که از نظر تشکیل هیاتهای اجرایی ، تعیین شعب و اعضاء آن ، پشتیبانی ، نظم و آرامش تمهیدات لازم را اتخاذ کنیم که خدا را شکر تا کنون طبق روز شمار انتخابات فرایندها به خوبی طی شده است.
رئیس ستاد انتخابات فارس درباره نظارت بر شوراها اظهارکرد: نظارت بر شوراهای روستایی و شهری از طریق ادارات کل امور روستایی و شهری، دفتر بازرسی استانداری و ارزیابی عملکرد انجام میشود؛ این نظارتها در حوزههای مالی، کارکردی، عمرانی و اجرایی به صورت تخصصی اعمال میشود؛ به طور کلی، رویکرد و عملکرد شوراها بیشتر اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی است و وجهه سیاسی در آن کمرنگتر است.
حسنی گفت: برای داوطلبان زمان قانونی مشخصی تحت عنوان تبلیغات رسمی مشخص شده است که آنها می توانند توانمندیها و برنامه های خود را به مردم ارایه دهند. با گسترش شبکههای اجتماعی و تسهیل ارتباطات، مردم به راحتی میتوانند عملکرد، پتانسیل و دلسوزی افراد را بررسی کنند؛ تنها تخصص کافی نیست؛ دلسوزی برای مردم و دوری از منافع شخصی، قومی یا قبیلهای نیز معیارهای مهمی هستند؛ انتخابات فرصتی برای تثبیت وضعیت مطلوب یا تصحیح نقاط ضعف است.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت هشدار داد: کنارهگیری یا قهر با انتخابات، تنها مشکلات را بیشتر میکند؛ انتخابات، راه انتقال قاعدهمند قدرت است؛ اگر شورای فعلی عملکرد خوبی دارد، میتوان آن را تثبیت کرد و اگر ضعف داشته، باید با رای مردم تصحیح شود؛ اگر مردم احساس کنند رای آنان تاثیرگذار است، امیدواری و مشارکت افزایش مییابد، اما اگر ببینند شوراها به جای مدیریت تعاملی، درگیر اختلافات حاشیهای میشوند، ناامید شده و از مشارکت دور میشوند.
رئیس ستاد انتخابات فارس گفت: وظیفه ما این است که نهاد انتخابات و تاثیرات مثبت آن را نه تنها حفظ و تقویت کنیم، بلکه به نسلهای بعدی نیز انتقال دهیم؛ اگر نسل جوان ببیند که شوراها ، نمایندگان مجلس و سایری نهادهای قدرتی که از طریق انتخابات شکل میگیرد دلسوزانه و مثبت عمل میکنند، به این نهاد امیدوارتر میشوند و برعکس بنابراین وظیفه داریم که انتخابات را به بهترین شکل ممکن که در برگیرنده مشارکت، امنیت، قانونمندی و بیطرفی دستاندرکاران باشد را برگزار نماییم.
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