به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته (پنجشنبه ۲۳ بهمنماه) به دعوت حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده برخوار و شاهینشهر و میمه در مجلس شورای اسلامی؛ با حضور میدانی در شهرها و روستاهای شهرستان برخوار، میمه و شاهینشهر از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات ارتباطی مردم این منطقه قرار گرفت.
بررسی میدانی مشکلات آنتندهی و فیبرنوری
در جریان این بازدید، وضعیت ارتباطی شهرهای کمشچه، حبیبآباد، شاپورآباد، دولتآباد، دستگرد، سین و خورزوق بررسی شد. در شهرهای کمشچه و شاپورآباد، ضعف آنتندهی تلفن همراه، نبود باتری پشتیبان در برخی سایتهای BTS و عدم اتصال تعدادی از مشترکان به شبکه فیبرنوری ایرانسل بهعنوان مهمترین چالشها مطرح شد.
در حبیبآباد، علاوه بر مسائل مشابه، موضوع اجرای فیبرنوری شهری و مشکل رومینگ در روستای علیآباد پیگیری شد و وضعیت ارتباطی روستاهای بخش حبیبآباد از جمله علیآبادچی، پروانه، مَرغ و دنبی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در دولتآباد، تأمین باتری برای پایداری شبکه و در دستگرد، نصب دکل BTS و برقراری تلفن ثابت در شهرک میلاد در دستور پیگیری قرار گرفت. در شهر سین، ضعف پوشش شبکه همراه اول و اجرا نشدن پروژه فیبرنوری و در خورزوق نیز تکمیل شبکه فیبرنوری و بهبود کیفیت آنتندهی همراه اول از مطالبات اصلی مطرحشده در این بازدیدها بود.
تأکید یزدانیان بر اولویت پایداری و کیفیت شبکه
یزدانیان در جریان این بازدیدها با اشاره به اهمیت پایداری شبکههای ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، توسعه متوازن زیرساختها را از الزامات شبکه ملی اطلاعات دانست و بر لزوم رفع نقاط کور پوششی و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پروژههای فیبرنوری از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات در تحقق عدالت ارتباطی بهشمار میرود، اعلام کرد: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که پروژههای نیمهتمام در کوتاهترین زمان ممکن تعیینتکلیف شوند و اپراتورها موظف هستند تعهدات خود را در قبال مردم بهصورت کامل اجرا کنند.
معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات همچنین با تأکید بر نقش نظارت میدانی در شناسایی دقیق مشکلات، پیگیری مستمر مطالبات مردمی و همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس و مدیران استانی را زمینهساز تسریع در حل مسائل ارتباطی شهرستانهای برخوار، میمه و شاهینشهر دانست و بر تقویت هماهنگی میان اپراتورها برای ارتقای کیفیت شبکه تأکید کرد.
نظر شما