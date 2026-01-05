ایجاد ۲۴۰۰ سایت ۵G در کشور؛ ۵ استان دارای بیشترین سایت ۵G

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید محمد حسن جوادزاده، معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ گفت: در حال حاضر استان‌های تهران، خراسان رضوی، قزوین، خوزستان و فارس بیشترین تعداد سایت‌های ۵G را دارند.

وی با اشاره به تخمین اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی نفوذ ۵G می‌تواند حدود ۳ درصد رشد سالانه در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایجاد کند، افزود: نسل پنجم شبکه تلفن همراه با ارائه سرعت بسیار بالا، ظرفیت بیشتر، تأخیر کم و قابلیت اطمینان بالا، بستر ایده‌آلی برای کاربردهای اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند و تحول در صنعت فراهم می‌کند. همچنین کاربران می‌توانند فایل‌های حجیم را در کمترین زمان دانلود و آپلود کنند، بازی‌های آنلاین و تجربه‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را با حداقل تأخیر انجام دهند و حتی در مکان‌های شلوغ و پرترافیک نیز به اینترنت پرسرعت و پایدار دسترسی داشته باشند.

جوادزاده انجام پروژه مطالعاتی «راهبری گذار از شبکه ارتباطی کشور به سمت نسل پنجم فناوری‌های ارتباطات سیار»، مقررات‌گذاری و تصویب «شرایط و ضوابط واگذاری باندهای فرکانسی در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز»، واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری در قالب مزایده عمومی، فعال‌سازی لایسنس اینترنت ۵G روی گوشی‌های برخی برندها در تعامل با شرکت‌های تولیدکننده و سایر اقدامات مرتبط را از جمله اقدامات رگولاتوری در راستای توسعه ۵G در کشور عنوان کرد.

معاون امور رادیویی رگولاتوری؛ درباره مهم‌ترین موانع توسعه ۵G در کشور گفت: عدم تخلیه باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از این موانع است. اختصاص این باندها به حوزه ارتباطات سیار می‌تواند کیفیت ارائه خدمات را به‌ویژه در حوزه پوشش درون‌ساختمانی، جاده‌ای و مناطق روستایی و دورافتاده افزایش دهد.

وی افزود: مانع دیگر توسعه این فناوری، هزینه بالای سرمایه‌گذاری (CAPEX) و هزینه‌های عملیاتی (OPEX)، چالش‌های یکپارچه‌سازی با شبکه موجود و اعمال تحریم‌ها است. به دلیل محدودیت در خرید تجهیزات رادیویی پیشرفته مورد نیاز از فروشندگان مجاز بین‌المللی، هزینه راه‌اندازی شبکه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و روند توسعه با اختلال مواجه شده است.

جوادزاده توسعه سریع‌تر شبکه فیبر نوری در کشور به‌عنوان بستر اصلی شبکه ۵G، تشویق یا الزام به اشتراک‌گذاری امکانات و تجهیزات زیرساختی مانند دکل، فضا و برق برای کاهش هزینه‌های اپراتورها، اعمال معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات تجهیزات خاص و پیشرفته ۵G، تسریع در فرآیندهای تخصیص ارز به اپراتورها و اعطای یارانه به شرکت‌های داخلی برای تحقیق، توسعه و بومی‌سازی بخشی از تجهیزات قابل تولید در داخل کشور را از جمله راهکارهای رفع موانع توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه برشمرد.