سقوط آزاد ۲ تریلیون دلاری بازار کریپتو؛ زمستان سخت رمزارزها

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی ارزهای دیجیتال در چهار ماه و نیم گذشته یکی از شدیدترین دورههای نزولی تاریخ خود را پشت سر گذاشته است. دادههای به دست آمده از پلتفرمهای رصد بازار نشان میدهد که ارزش کل این بازار از رکورد تاریخی ۴.۲۷ تریلیون دلار در ۶ اکتبر ۲۰۲۵، با سقوطی ۴۷ درصدی به ۲.۲۵ تریلیون دلار در روز جاری (۱۳ فوریه) رسیده و در این مدت بیش از ۲ تریلیون دلار از ارزش داراییهای دیجیتال نابود شده است.
نمودار زیر تغییرات روزانه ارزش بازار کریپتو را نشان میدهد.
شایان ذکر است ۲ تریلیون دلار چیزی در حدود 320 هزار همت و بیش از 22 برابر بودجه کل کشور در سال 1405 است.
بررسیها نشان میدهد شاخص «ترس و طمع» که احساسات سرمایهگذاران را اندازهگیری میکند، به سطح ۹ رسیده که پایینترین میزان از بحران سال ۲۰۲۲ و سقوط صرافی FTX محسوب میشود. این عدد نشاندهنده «ترس شدید» در میان معاملهگران خرد و نهادی است.
بیتکوین و اتریوم در خط آتش
بیتکوین به عنوان شاخص اصلی بازار، از سقف ۱۲۶ هزار و ۲۲۷ دلار در مهر ماه سال جاری تا لحظه مخابره این خبر به ۶۶ هزار و ۱۹۱ دلار سقوط کرده است. این بزرگترین رمزارز جهان که زمانی کابوس خرسها بود، اکنون ریزشی ۴۷.۵ درصدی را ثبت کرده و ارزش بازار آن به ۱۳۲۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.
اتریوم اما وضعیت وخیمتری دارد. دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار که در ۲۴ آگوست ۲۰۲۵ تا سطح بیسابقه ۴۹۵۲ دلار صعود کرده بود، اکنون با سقوطی ۶۱ درصدی به کمتر از ۱۹۳۴ دلار ریزش کرده است. بررسی دادههای موجود، ارزش بازار اتریوم را در حال حاضر ۲۳۳ میلیارد دلار برآورد میکند؛ رقمی که نشان دهنده خروج سنگین سرمایه از این دارایی است.
ماینرها در «فاز تسلیم»
شدت کاهش قیمت به اندازهای بوده که زنجیره تأمین بیتکوین را نیز دچار اختلال کرده است. بر اساس گزارش BlockBeats، هزینه تمام شده تولید هر بیتکوین در شبکه که عمدتاً شامل برق و تجهیزات میشود، هم اکنون حدود ۸۷ هزار دلار برآورد میشود. این یعنی ماینرها به ازای استخراج هر بیتکوین، ۲۱ هزار دلار ضرر میکنند.
کریپتوکوانت از این وضعیت به عنوان «فاز تسلیم» یاد میکند. در این مرحله، ماینرهای قدیمی دستگاههای خود را خاموش کرده و هشریت شبکه با کاهش بیسابقهای مواجه شده است. شرکتهایی مانند MARA Holdings و Riot Platforms این هفته بیش از ۲۰ درصد افت قیمت سهام را تجربه کردهاند و برخی مانند Bitfarms به طور کامل از استخراج بیتکوین خارج شده و به سمت هوش مصنوعی مهاجرت کردهاند.
هنوز به کف نرسیدهایم
جف کندریک، رئیس تحقیقات داراییهای دیجیتال استاندارد چارترد، در یادداشتی به سرمایهگذاران هشدار داده است که کف قیمتها احتمالاً زودتر از اینها شکسته خواهد شد. مدل این بانک سرمایهگذاری بیتکوین را در آستانه آزمون سطح ۵۰ هزار دلار و اتریوم را در مسیر ۱۴۰۰ دلار میبیند. وی خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله (ETF) را نشانهای از تداوم فشار فروش میداند.
با این حال، برخی نشانههای فنی مانند کاهش شدید شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۱۵.۶۴، که پایینتر از دوران کرونا در مارس ۲۰۲۰ است، حکایت از آن دارد که بازار ممکن است به نقطه اشباع فروش نزدیک شده باشد. پانترا کپیتال در گزارش چشمانداز ۲۰۲۶ خود این رویداد را نه پایان راه، بلکه «تصفیه اهرمهای سنگین» و مقدمهای برای یک تخصیص مجدد سرمایه عنوان کرده است.
بازار اکنون در انتظار گزارشهای اقتصادی آمریکا و سرنخهای بعدی از سوی فدرال رزرو نفس حبس کرده است.
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