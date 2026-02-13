حضور مردم در ۲۲ بهمن نمایش اقتدار و وحدت ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد موسوی‌میدانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نسیم شهر با اشاره به جایگاه والای تقوا در تعالیم اسلامی اظهار داشت: تقوا به معنای پرهیز از گناه و اهتمام به انجام اعمال نیک است و در متون دینی و اخلاقی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی انسانی معرفی شده است.

وی در ادامه خطبه اول به موضوع انتظار و وظایف منتظران در عصر غیبت پرداخت و افزود: بشریت سال‌هاست در آرزوی بزرگ ظهور بی‌قرار است و شیعیان باید با یاد و ذکر دائم آن حضرت، وظیفه بندگی و انتظار را به‌درستی انجام دهند.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر با اشاره به فرازی از دعای ندبه خاطرنشان کرد: در این دعا می‌خوانیم «عزیزٌ علیَّ أن أری الخلق و لا تُری و لا أسمع لک حسیساً و لا نجوی»؛ یعنی سخت است که مردم را ببینم و تو را نبینم و از تو نجوا و صدایی نشنوم.

موسوی‌میدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن تصریح کرد: حضور پرشور، آگاهانه و انقلابی مردم در این راهپیمایی جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و انسجام ملی بود؛ حضوری که در شرایط حساس منطقه‌ای و اوج فشارهای اقتصادی، پیام اقتدار، هوشمندی و استقامت ملت ایران را به جهان مخابره کرد.

وی در خطبه دوم نیز با اشاره به اغتشاشات اخیر اظهار داشت: نوجوانان و جوانان دستگیرشده در این حوادث، بیش از آنکه مجرم باشند، قربانیان جنگ شناختی هستند.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر ادامه داد: حضور گسترده ملت در اجتماعات ۲۲ دی و قدردانی رهبر معظم انقلاب از این مشارکت نشان داد که هویت ملی و دینی مردم زنده است و در برابر فتنه‌ها ظرفیت بازسازی و مقاومت وجود دارد؛ البته به شرط آنکه میدان اصلی نبرد، یعنی ذهن و هویت نسل نوجوان، به‌درستی درک و مدیریت شود.