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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

حضور مردم در ۲۲ بهمن نمایش اقتدار و وحدت ملی بود

حضور مردم در ۲۲ بهمن نمایش اقتدار و وحدت ملی بود

بهارستان- امام جمعه موقت نسیم شهر گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جلوه‌ای از وحدت ملی و اقتدار ایران بود که پیام استقامت ملت را به جهان مخابره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد موسوی‌میدانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نسیم شهر با اشاره به جایگاه والای تقوا در تعالیم اسلامی اظهار داشت: تقوا به معنای پرهیز از گناه و اهتمام به انجام اعمال نیک است و در متون دینی و اخلاقی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی انسانی معرفی شده است.

وی در ادامه خطبه اول به موضوع انتظار و وظایف منتظران در عصر غیبت پرداخت و افزود: بشریت سال‌هاست در آرزوی بزرگ ظهور بی‌قرار است و شیعیان باید با یاد و ذکر دائم آن حضرت، وظیفه بندگی و انتظار را به‌درستی انجام دهند.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر با اشاره به فرازی از دعای ندبه خاطرنشان کرد: در این دعا می‌خوانیم «عزیزٌ علیَّ أن أری الخلق و لا تُری و لا أسمع لک حسیساً و لا نجوی»؛ یعنی سخت است که مردم را ببینم و تو را نبینم و از تو نجوا و صدایی نشنوم.

موسوی‌میدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن تصریح کرد: حضور پرشور، آگاهانه و انقلابی مردم در این راهپیمایی جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و انسجام ملی بود؛ حضوری که در شرایط حساس منطقه‌ای و اوج فشارهای اقتصادی، پیام اقتدار، هوشمندی و استقامت ملت ایران را به جهان مخابره کرد.

وی در خطبه دوم نیز با اشاره به اغتشاشات اخیر اظهار داشت: نوجوانان و جوانان دستگیرشده در این حوادث، بیش از آنکه مجرم باشند، قربانیان جنگ شناختی هستند.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر ادامه داد: حضور گسترده ملت در اجتماعات ۲۲ دی و قدردانی رهبر معظم انقلاب از این مشارکت نشان داد که هویت ملی و دینی مردم زنده است و در برابر فتنه‌ها ظرفیت بازسازی و مقاومت وجود دارد؛ البته به شرط آنکه میدان اصلی نبرد، یعنی ذهن و هویت نسل نوجوان، به‌درستی درک و مدیریت شود.

کد مطلب 6747758

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