«ایران جان» روایتگر جهش سیستان و بلوچستان؛از سواحل مکران تا شهر سوخته

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، رویداد ایران جان استان را تریبونی ملی برای بازنمایی ظرفیتهای راهبردی، اقتصادی و فرهنگی این استان دانست و تأکید کرد: «ایران جان» میتواند با پیوند نگاه ملی به استان، جهشی نوین در مسیر توسعه متوازن استان رقم بزند.
استاندار سیستان و بلوچستان، هدف از برگزاری این رویداد را معرفی توانمندیها و فرصتهای کمنظیر سیستان و بلوچستان به مردم سراسر کشور و فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این اقدام، زمینهساز جذب سرمایهگذاری و شتاببخشی به روند پیشرفت استان خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مهم زیربنایی افزود: راهآهن چابهار-زاهدان به عنوان یکی از طرحهای راهبردی ملی، در کنار توسعه بزرگراهها، تکمیل کریدورهای ارتباطی، تقویت زیرساختهای بندری و فعالسازی بازارچههای مرزی، زیرساخت اصلی تحول اقتصادی استان را شکل میدهد.
بیجار تصریح کرد: این طرحها علاوه بر تقویت جایگاه ترانزیتی استان، نقش مؤثری در رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم ایفا میکند.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه آبرسانی، ساخت سدها، توسعه شبکههای آب شهری و روستایی و اجرای پروژههای آموزشی و ساخت کلاسهای درس اشاره کرد و آن را نشانه توجه ویژه دولت به توسعه انسانی و عدالت در توزیع خدمات دانست.
این مقام مسئول با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان در حوزههای کشاورزی، شیلات، معادن، انرژیهای تجدیدپذیر و تجارت مرزی از گنجهای پنهانی برخوردار است که با برنامهریزی منسجم میتواند به یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.
استاندار، نقش مردم در حفظ امنیت پایدار، تقویت همدلی و مشارکت اجتماعی را سرمایهای ارزشمند برای توسعه پایدار استان برشمرد و افزود: همزیستی اقوام بلوچ و سیستانی جلوهای روشن از وحدت و وفاق ملی است.
بیجار در بخش دیگری از سخنان خود، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز استان، دسترسی به آبهای آزاد و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه را فرصتی راهبردی برای گسترش تجارت و تعاملات منطقهای دانست.
وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی استان گفت: وجود آثار باستانی ارزشمند و تمدن کهن شهر سوخته، بیانگر عمق تاریخی و هویت ریشهدار این سرزمین است.
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