راشکی: راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ کوبنده ملت ایران به جنگ شناختی دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر علی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ابتدای ریاست‌جمهوری جدید آقای ترامپ، در کاخ مارالاگو جلسه‌ای بین او و نتانیاهو برگزار شد که در آن نقشه‌ای برای براندازی نظام اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۶ طراحی کردند. طبق این نقشه، باید عملیات جهانی علیه ایران شکل می‌گرفت، از تهدید نظامی تا ایجاد اغتشاشات داخلی و دوقطبی‌سازی اجتماعی.

امام جمعه زهک با تبیین ابعاد جنگ شناختی دشمن افزود: دشمنان با روایت‌سازی‌هایی مانند جدایی مردم از نظام، القای ناامیدی، انکار پیشرفت‌های جمهوری اسلامی، تطهیر رژیم پهلوی، ترویج دیکتاتورخواندن رهبری، سوءاستفاده از موضوع زن و آزادی، و دامن‌زدن به تفرقه قومی و مذهبی، سعی در سلب اعتماد و هویت از جوانان دارند. هدف آنان این است که نسل جدید، از هویت ایرانی و اسلامی خود جدا شود.

وی، جنگ شناختی را جنگ ذهن‌ها توصیف و خاطرنشان کرد: در این جنگ، دشمن نیازی به اعزام نیرو ندارد؛ کافی است ذهن جوان ما را تسخیر کند تا خود او تبدیل به پیاده‌نظام دشمن شود. آن‌چه امروز در فضای مجازی مشاهده می‌کنیم، دقیقاً بازتاب همین برنامه‌های شناختی است.

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ بی سابقه بود

حجت‌الاسلام راشکی با اشاره به حضور حماسی ملت در ۲۲ بهمن امسال بیان کرد: طبق آمارها، بیش از ۳۴ میلیون نفر در سراسر کشور در راهپیمایی حضور داشتند؛ این حضور، بی‌نظیر و بی‌سابقه بود. مردم با وجود تفاوت سلیقه‌ها و مشکلات معیشتی، نشان دادند اختلافات درون‌خانوادگی آنان هرگز باعث تفرقه در برابر دشمن نمی‌شود. در شهرستان زهک نیز حضور اقشار مختلف مردم، جوانان، نوجوانان، شیعه و سنی، جلوه‌ای زیبا از وحدت و بصیرت اسلامی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اغتشاشات اخیر پرداخت و گفت: بخش زیادی از بازداشت‌شدگان اغتشاشات از میان نوجوانان و جوانان زیر ۳۰ سال بودند؛ بیش از ۹۰ درصد آنان اهل نماز و عبادت نبودند و وابستگی شدیدی به شبکه‌های اجتماعی دشمن داشتند. این آمارها نشان می‌دهد که هیئت‌ها و مساجد نقشی بسیار مهم در بازسازی هویت دینی و اخلاقی نسل جوان دارند.

جهاد تبیین و اجرای فرمایشات رهبری بهترین راه مقابله با جنگ شناختی دشمن

وی تأکید کرد: تنها راه مقابله با این جنگ شناختی، اجرای دقیق فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه جهاد تبیین است. هرکس در هر سنگری که هست، باید فعال شود و از کوچک‌ترین فرصت برای روشن‌گری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن استفاده کند.

امام جمعه زهک در بخش پایانی سخنانش با اشاره به فرصت معنوی ماه شعبان و ماه مبارک رمضان گفت: دهه پایانی شعبان، دهه تکریم و تعظیم مساجد است. مردم باید با مساجد آشتی کنند، زیرا مسجد تراز اسلامی نه‌تنها محل برپایی نماز جماعت است، بلکه باید در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین باشد. عمران حقیقی مسجد با حضور خود مردم شکل می‌گیرد.

حجت‌الاسلام راشکی در پایان از مسئولان فرهنگی و انتظامی نیز خواست در آستانه ماه رمضان، فضای عمومی شهر را متناسب با شأن ماه بندگی و روزه‌داری مدیریت کنند و از روزه‌خواری علنی جلوگیری نمایند.