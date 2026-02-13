محمدی: ۲۲ بهمن امسال سیلی ملت ایران به استکبار جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز فردیس، با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: دنیا محل دوراهی‌های متعدد است؛ دوراهی خدا و شیطان، دنیا و آخرت و انسان مؤمن باید در این بزنگاه‌ها رضای الهی را بر خواست نفس ترجیح دهد.

وی با اشاره به ایام دهه پایانی ماه شعبان، اعیاد شعبانیه، نیمه شعبان و همچنین دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: ۲۲ بهمن امسال جلوه‌ای کم‌نظیر از حضور و بصیرت ملت ایران بود و مردم با حضور گسترده خود حماسه‌ای دیگر خلق کردند.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب سه عامل اصلی را در پیروزی و بقای انقلاب اسلامی برمی‌شمارند، تصریح کرد: نخستین عامل، آموزه‌های اسلام ناب محمدی است؛ اسلامی که بر پایه جهاد، شهادت، ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم شکل‌گرفته و در مقابل اسلام آمریکایی قرار دارد.

محمدی با تأکید بر تفاوت اسلام ناب با اسلام آمریکایی عنوان کرد: اسلام آمریکایی مردم را به سکوت در برابر ظلم و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت مظلومان دعوت می‌کند، اما اسلام حقیقی، اسلام مقاومت و ایستادگی است و ملت ایران نیز با همین رویکرد در طول ۴۷ سال گذشته در میدان بوده‌اند.

وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع مختلف ازجمله دوران دفاع مقدس، فتنه‌های سال‌های ۷۸، ۸۸ و ۱۴۰۱، گفت: ملت ایران در همه صحنه‌ها در کنار نظام و انقلاب ایستاده‌اند و در حوادث اخیر نیز با حضور خود، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشتند.

امام‌جمعه فردیس ضمن قدردانی از نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج، فراجا و مجموعه‌های اطلاعاتی و قضایی کشور، خاطرنشان کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت‌های این عزیزان و همراهی مردم است.

محمدی با اشاره به حضور گسترده مردم استان البرز در راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان مشارکت مردم در برخی استان‌ها رشد چشمگیری داشته و استان البرز نیز جزو استان‌های با رشد بالای حضور مردمی بوده است.

ولایت و رهبری عامل اصلی استمرار انقلاب اسلامی است

وی عامل پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی را «نعمت ولایت و رهبری» دانست و تأکید کرد: باید قدردان نعمت ولایت‌فقیه باشیم و با تبعیت از رهبری، مسیر انقلاب را باقدرت ادامه دهیم.

امام‌جمعه فردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصابش به‌عنوان امام‌جمعه این شهرستان، گفت: فردیس جلوه‌گاه اقوام مختلف ایرانی و نمادی از وحدت در استان البرز است و همه باید با حفظ اتحاد، حول محور خدمت به مردم حرکت کنیم.

محمدی در خاتمه با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، علما، خانواده‌های شهدا و مردم شهرستان‌های محل خدمت پیشین خود، تصریح کرد: راه پیشرفت کشور از مسیر همدلی، پیگیری و کار جهادی می‌گذرد و هیچ کار نشدنی وجود ندارد، اگر اراده و پیگیری باشد.