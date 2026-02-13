به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز با اشاره به ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: برای عبور از مشکلات و چالش‌های اقتصادی، راهی جز حرکت جهادی و اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و این راهبرد اصلی نظام برای حل مسائل معیشتی مردم است.

وی با اشاره به راهبردهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تحریم‌های اقتصادی، ایجاد آشوب‌های داخلی و تهدید نظامی، ابزارهایی بوده که دشمن برای جدا کردن مردم از نظام اسلامی به کار گرفته، اما این توطئه‌ها همواره با هوشیاری ملت ناکام مانده است.

امام جمعه اهواز با اشاره به موضوع مذاکرات تصریح کرد: دشمن پس از سال‌ها فشار و تهدید، امروز ناچار به مذاکره شده و همه باید بدانند که موشک‌ها، قدرت دفاعی و استقامت مردم ایران عامل اصلی کشاندن دشمنان به میز مذاکره بوده است و در هر گفت‌وگویی نیز باید منافع ملت ایران به‌طور کامل لحاظ شود.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در ادامه به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: برخی به‌دنبال زیر سوال بردن عملکرد این نظام هستند، در حالی که امروز ایران اسلامی پنج درصد مقالات علمی جهان را تولید می‌کند، در رتبه پانزدهم تولید علم، رتبه هفتم اختراعات، رتبه پنجم در حوزه زیردریایی و در عین حال امن‌ترین کشور منطقه است.

وی با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بیان کرد: ملت شریف ایران و به‌ویژه مردم قهرمان خوزستان با وجود مشکلات اقتصادی، حضوری حماسی و کم‌نظیر رقم زدند و نشان دادند اراده آنان نسبت به انقلاب و نظام اسلامی تضعیف نشده است.

خطیب نماز جمعه اهواز تأکید کرد: حضور مردم در صحنه‌های انقلابی و سیاسی همواره موجب تقویت امنیت پایدار کشور شده و این مسیر عزت و تعالی با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان گفت: برای ورود به میهمانی خداوند متعال باید آمادگی معنوی پیدا کنیم تا بتوانیم از برکات بی‌پایان این ماه عزیز بیشترین بهره را ببریم.