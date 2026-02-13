ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی در ۲۲۴۵ روستای آذربایجان غربی

رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی دو هزار و ۲۴۵ روستای استان از امروز ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن فرصت ثبت نام دارند.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی افزود: در مجموع دو هزار و ۲۴۵ روستا در استان شرایط قانونی لازم را برای ثبتنام داوطبین انتخابات شوراها را دارا هستند.
مقابلی خاطرنشان کرد: ثبتنام هم به صورت غیرحضوری و الکترونیکی بوده و هم به صورت حضوری در محل بخشداریهای سراسر استان به منظور تسهیل امر ثبتنام از داوطبین انتخابات شوراهای اسلامی روستا انجام میشود.
وی افزود: ثبتنام غیرحضوری از طریق کامپیوتر و با ورود به سامانه وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir انجام میشود و با گوشی این امکان فراهم نیست.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی اضافه کرد: از شرایط عمومی ثبتنام داشتن ۲۵ سال تمام و سواد خواندن و نوشتن در روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و مدرک دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و ارائه گواهی عدم سوءپیشینه است.
مقابلی افزود: از همه اهالی ساکن در روستاهایی که علاقهمند به آبادی و پیشرفت روستا و حلوفصل مسائل مختلف محل زندگی خود هستند و احساس میکنند میتوانند موثر واقع شوند دعوت میکنم حتما در این مهلت زمانی به عنوان داوطلب در انتخابات شورا ثبتنام کرده و این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.
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