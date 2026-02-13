ابراهیمی: بصیرت مردم نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: حضور گستردهی مردم در راهپیمایی امسال در شرایطی رقم خورد که هجمهای سنگین از سوی رسانههای بیگانه علیه همبستگی ملی به راه افتاده بود، اما ملت با درک عمیق شرایط، دشمن را غافلگیر کرد.
وی بیان کرد: در برخی نقاط کشور رشد بیش از ۱۵۰ درصدی مشارکت را شاهد بودیم و در بهاباد نیز میزان حضور نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشت.
امام جمعه بهاباد با اشاره به فعالیتهای تخریبی رسانههای خارجی گفت: سکوهای پیامرسان خارجی از جمله اینستاگرام و تلگرام بیشترین حجم محتوای ضدایرانی را منتشر کردند، اما ملت بصیر ایران با ایمان و ولایتپذیری خود نقشههای آنان را بیاثر ساخت.
ابراهیمی تصریح کرد: پیام اصلی ملت در این حماسه تاریخی روشن بود؛ مردم ایران در برابر فشارهای سیاسی، تهدید نظامی یا عملیات روانی کوتاه نمیآیند و تا آخرین لحظه از انقلاب دفاع میکنند.
وی افزود: ایمان به وعده الهی و تبعیت از ولی فقیه، رمز ماندگاری ملت ایران است و یقین داریم دشمن صهیونیستی به دست جبهه مقاومت نابود خواهد شد.
وی در ادامه، مردم را به استفاده از ظرفیتهای داخلی برای حل مشکلات کشور دعوت کرد و گفت: مسئولان باید توان و استعدادهای درونی ملت را جدی بگیرند و معیشت و اقتصاد را در اولویت خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در دهه مبارک فجر، قدمهای مثبتی در شهرستان بهاباد در حوزه آموزش، بهداشت و زیرساختهای شهری برداشته شده است.
امام جمعه بهاباد همچنین در آستانه ماه رمضان، ضرورت توبه و استغفار در روزهای پایانی ماه شعبان را یادآور شد و گفت: توبه آغاز بازگشت انسان به رحمت الهی است و بهترین فرصت برای مرور کوتاهیها و طلب بخشش از خداوند متعال محسوب میشود.
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