اعترافات تکان دهنده قاتل شهید شوشتری

به گزارش خبرنگار مهر، در یک عملیات هماهنگ و پیچیده اطلاعاتی، عامل اصلی شهادت شهید فرج‌الله شوشتری که در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته در مشهد به شهادت رسیده بود، به همراه هفت تن از همدستانش شناسایی و دستگیر شد.

این عملیات که با همکاری مشترک نیروهای اطلاعات فراجا و اداره‌کل اطلاعات خراسان رضوی انجام شد، منجر به بازداشت فردی شد که با وارد کردن ضربات متعدد چاقو به پیکر شهید شوشتری، نقش اساسی در به شهادت رساندن او داشت.

این فرد پس از بازداشت در بازجویی‌های اولیه به صراحت به نقش مستقیم خود در شهادت شهید شوشتری اعتراف کرده و جزئیات چگونگی انجام این اقدام جنایتکارانه را بیان کرده است.

قاتل شهید شوشتری گفت: در شب حادثه با گروهی از عاملان اغتشاش هماهنگ شده و برای حضور در تجمعات غیرقانونی مشهد آماده شده بودیم.

وی افزود: پیش از وقوع حادثه، سلاح سردی از نوع چاقوی دست‌ساز را تهیه کرده و برای شناسایی نشدن اقدام به پوشاندن چهره خود کرده است.

قاتل شهید شوشتری افزود: در جریان اغتشاشات، گروهی از آشوبگران با شعارهای تحریک‌آمیز و اقدامات تخریبگرانه از جمله آتش زدن محل‌های عمومی و حتی وارد شدن به یکی از مساجد، تلاش کردند فضا را متشنج کنند.

وی در اظهارات خود عنوان کرد: در جریان ناآرامی‌های محدوده «کلاهدوز» مشهد، در حالی که شهید شوشتری قصد ترک محل داشت، با استفاده از یک سلاح سرد دست‌ساز، چندین ضربه به پای او وارد کرده است.

وی در ادامه اعترافاتش با اشاره به حضور سایر عوامل دخیل در این جنایت افزود: پس از حمله، شهید شوشتری بر زمین افتاد و سایر عوامل حاضر در صحنه نیز به او حمله‌ور شدند.

متهم علاوه بر اعتراف به نقش مستقیم خود در شهادت شهید شوشتری، به حضور و اقدامات مجرمانه سایر افراد حاضر در صحنه نیز اشاره داشت.

گفتنی است؛ نیروهای اطلاعاتی پس از ردیابی دقیق و اجرای عملیات مشترک، موفق به شناسایی این فرد و سایر عناصر دخیل در حادثه شده‌اند. پرونده متهمان هم‌اکنون برای بررسی‌های قضایی و صدور حکم نهایی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.