طی بیانیه‌ای مطرح شد؛

بیمه مرکزی: برای اجرای دقیق قانون «بیمه شخص ثالث» آمادگی کامل داریم

بیمه مرکزی اعلام کرد: آمادگی کامل داریم تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای یکپارچه، شفاف و کارآمد قانون بیمه شخص ثالث را فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون بیمه شخص ثالث یکی از پایه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است که اجرای صحیح آن ضمن تضمین حقوق شهروندان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، زمینه‌ساز گسترش انضباط مالی، حفظ سرمایه اجتماعی و عدالت بیمه‌ای در نظام اقتصادی می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای یکپارچه، شفاف و کارآمد این قانون را فراهم سازد و از بروز هرگونه خلأ در پوشش‌های بیمه‌ای و فرآیندهای پرداخت خسارت پیشگیری کند.

این تأکید ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی نشانه‌ای از نگاه راهبردی دولت به نقش بیمه در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است.

بیمه مرکزی ضمن قدردانی از این رویکرد، آن را گامی مؤثر در جهت تحقق مردم‌سالاری اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی به صنعت بیمه می‌داند.

