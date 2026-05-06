سرپرست بیمه مرکزی معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، آیین تکریم و معارفه رؤسای کل بیمه مرکزی با حضور معاون وزیر، مدیران و اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. در این آیین که روز چهارشنبه برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات پرویز خسروشاهی در دوره مسئولیت ایشان، سکان هدایت و راهبری عالیترین نهاد نظارتی صنعت بیمه به موسی رضایی میرقائد سپرده شد.
بر اساس این گزارش، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ادامه روند نظارت جدی و حمایت از بیمهگذاران بر تقویت زیرساختهای فنی و سرمایههای انسانی نهاد ناظر صنعت بیمه تأکید کرد.
موسی رضایی میرقائد از جمله مدیران صنعت بیمه به شمار میآید که با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان پانزدهمین رئیس کل تاریخ بیمه مرکزی منصوب شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی، پس از برگزاری آیین معارفه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور در محل کار خود بهطور رسمی فعالیتش را آغاز کرد. گفتنی است اعضای هیئت عامل و جمعی از مدیران ارشد از وی استقبال کردند.
