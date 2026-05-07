رئیس کل جدید بیمه مرکزی: صنعت بیمه به حرکت خود ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، موسی رضایی میرقائد رییس کل جدید بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعتی پس از آیین تکریم و معارفه در ساختمان بیمه مرکزی حاضر شد و با تنی چند از اعضای هیأت عامل و مدیران نهاد ناظر صنعت بیمه گفت‌وگو کرد.

رضایی میرقائد در این جلسه که مدیرکل دفتر امور بیمه و صندوق‌های بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیران عامل شرکت‌های بیمه البرز و آرمان نیز حضور داشتند، گفت: همسویی با سیاست های اقتصادی دولت چهاردهم و تلاش برای جلب حداکثری رضایتمندی ذینفعان صنعت بیمه از مهم‌ترین راهبردهای نهاد ناظر صنعت بیمه خواهد بود.

براساس این گزارش، رضایی بر عزم جدی بیمه مرکزی در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های قانونی، تأکید کرد و اظهار داشت: سرمایه انسانی، رکن اساسی سازمان و موتور محرکه خدمات‌رسانی است و بهبود وضعیت معیشت کارکنان را با هماهنگی و همراهی نهادهای فرادستی با جدیت دنبال خواهم کرد.

رئیس کل جدید بیمه مرکزی با قدردانی از عملکرد تمامی رؤسای کل پیشین به ویژه پرویز خوشکلام خسروشاهی از توسعه منطقی صنعت بیمه، تسهیل‌گری و تقویت زیرساخت‌های این نهاد نظارتی خبر داد.

شایان ذکر است در این دیدار صمیمانه، تنی چند از مدیران بیمه مرکزی نیز با تشریح آخرین تحولات نهاد ناظر به بیان نکات و دیدگاه‌های خود پرداختند.