پرداخت سریع خسارت و انضباط مالی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خسروشاهی، رئیسکل بیمه مرکزی گفت: اولویتهای نظارتی این نهاد در سال ۱۴۰۵ بر دو محور اصلی «تقویت توانگری مالی شرکتهای بیمه» و «بهبود رفتار شرکتها در بازار با مصرفکننده» متمرکز خواهد بود؛ رویکردی که با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، افزایش رضایت بیمهگذاران و تقویت اعتماد عمومی در صنعت بیمه دنبال میشود.
وی در گزارش ۲۶ خود با تشریح برنامههای نظارتی سال جاری، بر تقویت نظارتهای مالی، ارتقای حاکمیت شرکتی، توسعه سازوکارهای هوشمند نظارتی مبتنی بر فناوری RegTech، کنترل مطالبات، بهبود انضباط مالی و تسریع در پرداخت خسارت تاکید کرده است.
خسروشاهی با بیان اینکه حمایت از مصرفکنندگان خدمات بیمهای خط قرمز نهاد ناظر است، افزود: در سال پیشرو، تمرکز بیمه مرکزی بر دو محور کلیدی توانگری مالی شرکتهای بیمه و بهبود رفتار آنها با بیمهگذاران خواهد بود و در این راستا مجموعهای از اولویتهای نظارتی برای مدیران ارشد و سهامداران شرکتهای بیمه تعیین شده است.
رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به جزئیات این اولویتها اظهار کرد: رعایت اصول حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق ذینفعان بهویژه بیمهگذاران، بهعنوان یکی از محورهای اساسی در دستور کار قرار دارد تا حقوق همه طرفهای قرارداد بهصورت منصفانه و متناسب با تعهدات رعایت شود.
وی ادامه داد: در حوزه مقررات و فناوریهای نظارتی (RegTech)، تشکیل منظم جلسات کمیته تطبیق مقررات و پیادهسازی ابزارهای نظارتی هوشمند برای پایش مستمر انطباق عملکرد شرکتها با قوانین بیمهای در دستور کار قرار گرفته است.
خسروشاهی همچنین بر اهمیت مدیریت ریسک و پایش مالی تاکید کرد و گفت: ارائه بهموقع صورتهای مالی ماهانه، برگزاری منظم جلسات کمیته مدیریت ریسک و پایش مستمر توانگری مالی شرکتها از الزامات مهم این دوره خواهد بود.
وی اصلاح ساختار پرتفوی و مدیریت داراییها را از دیگر اولویتها دانست و افزود: شرکتهای بیمه باید ساختار دارایی و سرمایهگذاریهای خود را بهگونهای مدیریت کنند که از محل ذخایر فنی، ثبات مالی و نقدینگی کافی حفظ شود و همزمان اصلاح نحوه محاسبه ذخایر فنی نیز برای انعکاس واقعی تعهدات در دستور بررسی کارشناسی قرار دارد.
رئیسکل بیمه مرکزی با اشاره به لزوم طبقهبندی صحیح مطالبات اظهار کرد: ثبت دقیق مطالبات، تفکیک مطالبات جاری و معوق و شناسایی صحیح ذخایر مطالبات مشکوکالوصول، نقش مهمی در شفافیت ترازنامه شرکتها و ارتقای توانگری مالی دارد.
خسروشاهی همچنین با تاکید بر پرهیز از شناسایی سودهای غیرواقعی گفت: تقویت ذخایر فنی کافی برای جلوگیری از سود موهومی و ارتقای شفافیت مالی از الزامات جدی صنعت بیمه است.
وی در ادامه افزود: محاسبه همزمان نسبت توانگری مالی بر اساس آییننامههای پیشین و جدید شورایعالی بیمه، مدیریت مستقیم پرداخت حق بیمه، تقویت انضباط مالی، تسریع در پرداخت خسارت، توسعه بیمههای زندگی و شفافسازی فرآیند رسیدگی به خسارت از دیگر محورهای اصلی نظارتی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
رئیسکل بیمه مرکزی در پایان همچنین بر تسریع در رسیدگی به شکایات بیمهای، ایجاد بستر صدور کد رهگیری برای بیمهنامه شخص ثالث و اطلاعرسانی شفاف درباره فرآیند و زمان پرداخت خسارت تأکید کرد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش رضایت بیمهگذاران، ارتقای اعتماد عمومی و بهبود عملکرد شرکتهای بیمه اجرایی خواهد شد.
