مرکز داوری صنعت بیمه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل بیمه مرکزی، همزمان با آغاز به کار رسمی مرکز داوری صنعت بیمه، نخستین دوره اعطای پروانه داوری با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، مدیران ارشد صنعت بیمه و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.

در این مراسم، پرویز خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر اهمیت ایجاد مرکز داوری صنعت بیمه، اظهار کرد: صنعت بیمه در واقع بازیگران زیادی دارد؛ از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران گرفته تا کارگزاران، ارزیابان خسارت، نمایندگان بیمه و حتی فعالان حوزه آموزش، این گروه‌ها عمده‌ترین بازیگران صنعت بیمه هستند و طبیعتاً در جریان فعالیت‌هایشان ممکن است اختلافاتی میانشان پیش آید.

وی افزود: از سوی دیگر، صنعت بیمه نسبت به بسیاری از بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش مالی، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. برخلاف نظام بانکی که فرآیندهای آن ساده‌تر و شبکه آن منسجم‌تر است، صنعت بیمه دارای فرآیندها و روابط متنوعی است که رسیدگی به اختلافات را دشوار می‌کند.

رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: همین گستردگی بازیگران و پیچیدگی فرآیندها سبب می‌شود یافتن کارشناسان و داورانی که به‌درستی با موضوعات تخصصی بیمه آشنا باشند، در چارچوب قوه قضائیه دشوار باشد؛ تجربه ۹۰ ساله صنعت بیمه در ایران نیز این موضوع را به‌وضوح نشان داده است.

وی ادامه داد: از این‌رو ایجاد مرکزی داوری که بتواند این خلأ را پر کند، گام بسیار ارزشمندی است. این مرکز، ضمن بهره‌مندی از کارشناسان آشنا به پیچیدگی‌ها و بازیگران صنعت بیمه، می‌تواند مسیر رسیدگی را کوتاه‌تر، سرعت حل اختلافات را بیشتر و کیفیت تصمیمات داوری را بالاتر ببرد. در نتیجه، هم بیمه‌گذاران و هم سایر فعالان صنعت از این فرآیند رضایت بیشتری خواهند داشت. این اقدام واقعاً مایه خوشحالی است و لازم است از سندیکای بیمه‌گران ایران که پیش‌قدم اجرای آن شده، تشکر کنم.

خسروشاهی تاکید کرد: شاید امروز ابعاد واقعی اهمیت این اقدام به‌طور کامل مشهود نباشد، اما بدون تردید در پنج تا ده سال آینده تأثیر آن در پیشبرد صنعت بیمه و افزایش رضایت مردم از خدمات بیمه‌ای آشکار خواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: تنها نکته‌ای که باید از همین ابتدا مورد توجه ویژه قرار گیرد، حفظ انصاف و بی‌طرفی کامل در فرآیند داوری است، مرکز داوری باید مراقب باشد که هیچ شائبه‌ای از جانبداری نسبت به هیچ‌یک از بازیگران، اعم از بیمه‌گر، بیمه‌گذار، کارگزار یا سایر ذی‌نفعان ایجاد نشود.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار حساس است و لازم است در ساختار و ترکیب هیئت‌های داوری، به‌دقت رعایت شود تا تجربه‌ای که در حال شکل‌گیری است، با شفافیت و اعتماد همراه باشد.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم، احکام داوران مرکز داوری صنعت بیمه با حضور مسئولان قوه قضائیه و مدیران ارشد بیمه‌ای اعطا شد.