به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و پیاست گلیویتسه در هفته بیست و یکم لیگ لهستان شامگاه یکشنبه ۲۶ بهمن به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر لخ پوزنان خاتمه یافت. علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم نقش پررنگی در پیروزی تیمش داشت و گل اول و پاس گل دوم لخ پوزنان را به نام خود به ثبت رساند.

سایت «gloswielkopolski» لهستان در ارزیابی از عملکرد بازیکنان لخ پوزنان در این بازی نوشت: لخ پوزنان روز یکشنبه شکست دیدار رفت مقابل پیاست در گلیویتسه را جبران کرد و این پیروزی باعث شد قهرمان لهستان به رده ششم جدول صعود کند. قهرمان این مسابقه علی قلی‌زاده بود؛ بازیکنی که گل نخست را به ثمر رساند و روی گل پابلو رودریگس نیز پاس گل داد. در دقایق پایانی هم یانیک آگنرو تیر خلاص را به میهمان زد.

پیش از سوت آغاز مسابقه، این پرسش ذهن هواداران را مشغول کرده بود که چه کسی جای خالی میکائیل ایشاکِ محروم را پر می‌کند و گل‌های سرنوشت‌ساز را برای لخ به ارمغان می‌آورد؟

پاسخ این سؤال خیلی زود مشخص شد؛ قهرمان کسی نبود جز علی قلی‌زاده.

با این حال پیش از هنرنمایی ستاره ایرانی، این میهمانان بودند که در دقایق ابتدایی دو موقعیت جدی خلق کردند. ابتدا چروینسکی از فاصله نزدیک فرصت را از دست داد و سپس گومنی در آخرین لحظه توپ را از مقابل پای فلیکس دور کرد. اما با گذشت ۱۳ دقیقه، این لخ پوزنان بود که با نتیجه ۲ بر صفر پیش افتاد.

نخست، علی قلی‌زاده در نزدیکی محوطه جریمه پیاست توپ را تصاحب کرد، چند متر آن را پیش برد، از یاکوب چروینسکی عبور کرد و سپس با ضربه‌ای فنی و تماشایی توپ را به کنار تیر چپ دروازه فرستاد.

لحظاتی بعد روبرت گومنی با یک پاس عمقی عالی، قلی‌زاده را صاحب توپ کرد. ستاره ایرانی در ادامه پابلو رودریگس را که در فاصله ۱۸ متری جای‌گیری کرده بود دید و او نیز با شوتی دیدنی و غیرقابل مهار، گل دوم را به ثمر رساند.

این دو گل باعث شد لخ کنترل کامل مسابقه را در اختیار بگیرد.

در نیمه دوم بازیکنان لخ می‌توانستند اختلاف را بیشتر کنند. والِمارک و به‌ویژه پالما جان تازه‌ای به بازی تیم دادند. پالما با پاسی عالی آگنرو را در موقعیت گل قرار داد اما مهاجم ساحل‌عاجی یک موقعیت فوق‌العاده را از دست داد.

با این حال آگنرو فرصت جبران پیدا کرد. هرچند موقعیت دوم او دشوارتر بود، اما در نبرد هوایی پیروز شد و با ضربه سر خود پیروزی کولئورژ را قطعی کرد.