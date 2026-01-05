قلی زاده و یاران راهی امارات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه لخ پوزنان لهستان، بازیکنان تیم فوتبال لخ پوزنان به تعطیلات کریسمس و سال نو خود پایان میدهند. این تیم در روز سهشنبه ۶ ژانویه در ورزشگاه اِنئا واقع در خیابان بولگارسکا حاضر میشود تا تمرینات خود را برای نیمفصل دوم رقابتهای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ آغاز کند.
اعضای تیم فوتبال لخ از تاریخ ۱۹ دسامبر و یک روز پس از بازگشت از جمهوری چک، جایی که آخرین بازی سال ۲۰۲۵ را مقابل سیگما اولوماوتس برگزار کردند (پیروزی ۲ بر یک)، به تعطیلات رفته بودند. بازیکنان در هفته پایانی تعطیلات، برنامههای تمرینی انفرادی دریافت کرده بودند تا بدون افت بدنی وارد برنامههای فشرده تمرینی شوند.
روز سهشنبه ۶ ژانویه، بازیکنان از صبح در محل باشگاه حاضر میشوند و طبق روال همیشگی آزمایشهای خون از آنها گرفته خواهد شد. پس از صرف صبحانه گروهی، کادر فنی جلسه فنی برگزار میکند و در ادامه یک تمرین تطبیقی در زمین چمن انجام میشود.
در سه روز بعدی (۷ تا ۹ ژانویه)، تمرکز تمرینات روی تستهای آمادگی جسمانی و استقامتی خواهد بود؛ آزمایشهایی که نقش مهمی در برنامهریزی تمرینات و تعیین فشار بدنی بازیکنان، بهویژه در دوره آمادهسازی دارد.
در تاریخ ۱۱ ژانویه، لخ پوزنان راهی امارات متحده عربی خواهد شد تا اردوی زمستانی خود را برگزار کند. قهرمان لهستان در شهر ابوظبی مستقر میشود و سه دیدار تدارکاتی انجام خواهد داد. پس از بازگشت به پوزنان، برنامه عادی تمرینی پیش از دیدار لیگ مقابل لخیا گدانسک آغاز میشود؛ دیداری که روز ۳۱ ژانویه ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی در پوزنان برگزار خواهد شد.
برنامه کامل آمادهسازی زمستانی لخ پوزنان:
۶ ژانویه: پایان تعطیلات و نخستین تمرین در پوزنان
۷ تا ۹ ژانویه (پوزنان): تستهای آمادگی و استقامتی
۱۰ ژانویه: تمرین در پوزنان
۱۱ تا ۲۵ ژانویه: اردوی آمادهسازی در ابوظبی، امارات
۱۷ ژانویه (دوبی): بازی تدارکاتی مقابل ژیلینا اسلواکی
۲۴ ژانویه (ابوظبی): بازی تدارکاتی مقابل افسی نوآ ارمنستان
۲۴ ژانویه (ابوظبی): بازی تدارکاتی مقابل دینامو سمرقند ازبکستان
۲۷ تا ۳۱ ژانویه: تمرینات در پوزنان
۳۱ ژانویه (پوزنان): دیدار لیگ برتر لهستان مقابل لخیا گدانسک
