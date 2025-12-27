مدیر لخ پوزنان: قلی زاده را نابود کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر تیم ملی فوتبال ایران سومین سال فوتبالی خود را در باشگاه لخ پوزنان تجربه میکند و او همراه با تیمش فصل گذشته توانست عنوان قهرمانی در لیگ لهستان را به دست آورد و یکی از مهرههای تأثیرگذار این باشگاه لهستانی بود.
سایت «meczyki» لهستان در این رابطه نوشت: تیم فوتبال لخ پوزنان در نیمفصل گذشته با مشکلات زیادی از نظر مصدومیت بازیکنانش مواجه بود. پیوتر روتکوفسکی معتقد است این مسئله بهایی بوده که باشگاه برای رقابت بر سر قهرمانی لیگ لهستان پرداخت کرده است.
در این فصل تعداد زیادی از بازیکنان لخ با مصدومیتهای خفیف و شدید دستوپنجه نرم کردند. جدیترین آسیبدیدگیها مربوط به رادوسواف مورافسکی، پاتریک والِمارک و دنیل هاکانس بود؛ بازیکنانی که هنوز در این فصل حتی یک بار هم در ترکیب تیم به میدان نرفتهاند.
روتکوفسکی تأکید کرد که مشکلات این سه بازیکن به همراه علی قلیزاده ریشه در فصل گذشته دارد جایی که لخ در بهار برای رسیدن به قهرمانی، روی سلامت بازیکنانش ریسک کرد.
او در این باره گفت: برای نتایج پایان فصل قهرمانی، هزینه بسیار زیادی دادیم و فداکاری بزرگی انجام شد. با مورافسکی ریسک کردیم، قلیزاده را کاملاً نابود کردیم، والِمارک را بیش از حد تحت فشار گذاشتیم و همین اتفاق برای هاکانس هم افتاد. این چهار بازیکن بهایی بودند که برای قهرمانی پرداخت کردیم. عملاً هر چهار نفر حدود شش ماه از میادین دور ماندند. چنین چیزی واقعاً کمسابقه است. این اتفاق فاجعهبار بود. بعد از آن، وضعیت بقیه تیم را بهتر مدیریت کردیم و دیگر مصدومیتهای طولانیمدت نداشتیم.
قرارداد دو نفر از این بازیکنان تنها تا پایان ماه ژوئن اعتبار دارد و باشگاه لخ هنوز تصمیمی درباره تمدید قرارداد مورافسکی و علی قلیزاده نگرفته است.
در این رابطه، توماش ژونسا، مدیر ورزشی لخ، توضیح داد: مورافسکی از ماه مارس و آوریل دچار مشکلات جسمانی بود. بهزودی نزدیک به یک سال میشود که او بازی نکرده است. با این حال، او بازیکن بسیار مهمی برای ماست؛ هم در زمین و هم در رختکن. شخصاً با مورافسکی صحبت کردهام و پس از بازگشت کامل او به شرایط بازی، درباره آیندهاش تصمیمگیری خواهیم کرد.
علی قلیزاده از ابتدای حضورش در لخ با مصدومیتهای متعددی روبهرو بوده، اما در فصل گذشته نقش بسیار مهمی در مسیر قهرمانی ایفا کرد.
