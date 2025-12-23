آینده نامشخص قلی زاده در لخ پوزنان/ رئیس باشگاه: در دوراهی قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به سال جدید میلادی و تعطیلی موقت لیگ‌های فوتبال در قاره اروپا، برخی از لژیونرهای فوتبال کشورمان از جمله علی قلی زاده برای گذراندن دوران تعطیلات کریسمس راهی ایران شده اند. علاوه بر این قلی زاده در پایان فصل قراردادش با باشگاه لخ پوزنان لهستان به اتمام می‌رسد و هنوز برای آینده خود تصمیم نگرفته است.

سایت «sport.tvp» لهستان در این رابطه نوشت: سه بازیکن مهم تیم لخ پوزنان در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶ قراردادشان با این باشگاه به پایان می‌رسد. پیوتر روتکوفسکی، رئیس باشگاه و توماش ژونسا، مدیر ورزشی لخ، در نشست اخیر با رسانه‌ها درباره آینده این بازیکنان صحبت کردند؛ هرچند در مورد یکی از آن‌ها تردیدهای جدی وجود دارد.

علی قلی‌زاده، آنتونیو میلیچ و رادوسواف مورافسکی سه بازیکنی هستند که وجوه مشترک زیادی دارند. هر سه در قهرمانی لخ پوزنان در لیگ لهستان نقش داشته‌اند و در نیم‌فصل پاییزی با مشکلات جسمانی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. هر سه بالای ۳۰ سال سن دارند یا به این سن نزدیک شده‌اند و به‌جز میکائل ایشاک، مسن‌ترین بازیکنان تیم محسوب می‌شوند. قرارداد هر سه نیز در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

وضعیت قرارداد میلیچ و مورافسکی

در نیم‌فصل پاییز، آنتونیو میلیچ بیشترین تعداد بازی را انجام داد، اما در اواخر این مقطع با مصدومیت عضلانی مواجه شد. بازگشت زودهنگام این مدافع کروات به میادین باعث تشدید آسیب‌دیدگی‌اش شد. با این حال، مسئولان باشگاه اطمینان داده‌اند که این بازیکن ۳۱ ساله به‌زودی آماده بازگشت به تمرینات خواهد بود.

میلیچ که چهار سال است در پوزنان بازی می‌کند، به احتمال زیاد در لخ ماندنی خواهد بود. توماش ژونسا اعلام کرده مذاکرات با مدیر برنامه‌های این بازیکن برای تمدید قرارداد در جریان است.

باشگاه همچنین به تمدید قرارداد مورافسکی فکر می‌کند، اما وضعیت جسمانی او موضوع مهمی است. این هافبک ۳۲ ساله تمام نیم‌فصل پاییز و پایان فصل گذشته را از دست داده است.

آینده نامشخص قلی‌زاده در لخ

بزرگ‌ترین ابهام مربوط به علی قلی‌زاده است. توانایی‌های فنی این بازیکن ایرانی بر کسی پوشیده نیست، اما نگرانی اصلی به وضعیت جسمانی او برمی‌گردد. قلی‌زاده در نیم‌فصل گذشته به دلیل پارگی عضله ران، سه ماه از میادین دور بود.

«پیوتر روتکوفسکی» رئیس باشگاه، در این خصوص گفت: وقتی بازیکنی ۳۰ ساله است و در طول دو سال و نیم حضورش در باشگاه کمتر از نیمی از دقایق ممکن را بازی کرده، این موضوع به یک دوراهی جدی تبدیل می‌شود.

علاوه بر این، رقابت شدید در پست وینگر نیز به ضرر قلی‌زاده است. در نیم‌فصل، پاتریک والِمارک و دنیل هاکانس پس از مصدومیت به تیم بازمی‌گردند. همچنین بازیکنان قرضی مانند تافیک اسماحیل و به‌ویژه لوئیس پالما عملکردی داشته‌اند که خرید دائمی آن‌ها را توجیه می‌کند. سرمربی تیم نیلز فردریکسن، گزینه‌هایی مانند پابلو رودریگز را نیز می‌تواند در کناره‌ها به میدان بفرستد. در همین راستا برای کورنل لیسمان فضای کافی باقی نمانده و این وینگر جوان در زمستان به صورت قرضی از تیم جدا خواهد شد.

تصمیم نهایی درباره آینده قلی‌زاده هنوز گرفته نشده، اما این بازیکن انگیزه مضاعفی دارد؛ چرا که تیم ملی ایران راهی جام جهانی شده و تنها با بازی منظم در لخ پوزنان می‌تواند پس از یک سال دوری، دوباره به تیم ملی بازگردد.