قلی زاده: شرایط خوبی دارم/ تلاش می کنیم مقابل ماینتس پیروز شویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال لخ پوزنان و ماینتس در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا شامگاه پنج شنبه ۲۰ آذر و از ساعت ۲۳:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند. ماینتس با ۹ امتیاز در رده پنجم و لخ پوزنان با ۶ امتیاز در جایگاه شانزدهم ایستاده است.

علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزنان در رابطه با وضعیت خود برای حضور در این بازی اظهار داشت: وضعیت من در حال حاضر خوب است و پس از دو مصدومیت طولانی، برگشتم به میادین احساس بسیار خوبی دارم. همه چیز خوب است و آماده‌ام تا به تیم کمک کنم، چه یک دقیقه بازی کنم و چه ۹۰ دقیقه. این تصمیم با سرمربی است و من وظیفه دارم در هر فرصت ممکن به تیم کمک کنم.

وی ادامه داد: برای بازیکنان هیچ فشار روانی وجود ندارد و ما صرفاً فوتبال بازی می‌کنیم و از آن لذت می‌بریم. فردا نیز همانند سایر بازی‌ها تلاش خواهیم کرد تا سه امتیاز را کسب کنیم.

قلی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره کارت‌های زرد و قرمز گفت: این اتفاقات ممکن است در هر مسابقه رخ دهد و محدود به دیدار مقابل ماینس یا لیگ اروپا نیست. امیدوارم شاهد یک بازی خوب باشیم و همه از آن لذت ببرند.

وینگر ایرانی لِخ پوزنان درباره حمایت هواداران در ورزشگاه خانگی نیز اظهار داشت: بازی در خانه و در حضور هواداران فوق‌العاده است. همیشه بازی در این ورزشگاه تجربه‌ای لذت‌بخش است و فردا نیز به حمایت آنها نیاز داریم. هواداران ما را تشویق می‌کنند و انگیزه می‌دهند، بدون توجه به نتیجه. این یک مزیت بزرگ برای ماست.

قلی‌زاده در پایان افزود: «بازی مقابل ماینتس فرصت خوبی برای ماست، چرا که مجبور به سفر طولانی نیستیم و می‌توانیم تمام تمرکز خود را روی مسابقه حفظ کنیم. بازی در خانه همیشه تجربه‌ای مثبت و انگیزه‌بخش است.