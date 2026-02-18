هشدار انصارالله خطاب به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، علی الدیلمی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: مقامات سعودی همچنان در مسیر توهمات تسلط بر یمن حرکت می کنند و این خط مشی برآمده از تفکرات تصمیم گیرندگان در آمریکا است چرا که آنها با یمن به عنوان میدان نفوذ عربستان برخورد می کنند.

وی اضافه کرد: حملات علیه یمن و محاصره این کشور هنوز متوقف نشده بلکه تشدید شده به طوری که زندگی مردم این کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

الدیلمی بیان کرد: نمی توان بیش از این شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم یمن بود. بهانه تراشی های طرف سعودی به نتایج خطرناکی منجر می شود و صبر ملت یمن بی حد و حصر نیست.

وی تاکید کرد: محاصره اقتصادی یمن و مداخله در امور داخلی این کشور باید متوقف شود و دشمن از خاک یمن عقب نشینی کند. تحرکات آمریکا نیز حول محور تشدید محاصره اقتصادی یمن می چرخد. به عربستان توصیه می کنیم قبل از آنکه شرایط وخیم تر شود تصمیمات مشخصی در این خصوص اتخاذ کند.