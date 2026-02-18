رضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط سخت سال گذشته در حوزه آبزی‌پروری اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود، سال ۱۴۰۴ برای صنعت آبزی‌پروری کشور سالی درخشان بود و با برنامه‌ریزی دقیق، تدوین دستورالعمل‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان، توانستیم به رشد قابل توجهی دست یابیم.

وی با بیان اینکه صنعت آبزی‌پروری از بخش‌های راهبردی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، افزود: در حوزه میگو که یکی از محصولات مهم و صادرات‌محور کشور است، شاهد جهش تولید در تمامی استان‌های میگوپرور بودیم. میزان تولید میگوی پرورشی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافت و به بیش از ۶۲ هزار تن رسید.

اسدی ادامه داد: از این میزان، بیش از ۳۰ هزار تن مربوط به استان بوشهر است که به عنوان استان پیشرو در افزایش تولید میگو شناخته شد. همچنین در استان‌های خوزستان، گلستان و سیستان و بلوچستان برداشت میگو بدون بروز هیچ‌گونه بیماری انجام شد.

اقدامات پیشگیرانه در مراکز تکثیر و مزارع پرورشی

وی درباره وضعیت بیماری‌ها در سایر استان‌های مهم میگوپرور گفت: در استان‌های بوشهر و هرمزگان، برای سومین سال متوالی بیماری لکه سفید در مزارع شناسایی نشد و در زمینه سایر بیماری‌ها نیز بین ۴۵ تا ۶۰ درصد کاهش کانون‌های بیماری ثبت شد. این موفقیت نتیجه نمونه‌برداری‌های منظم، ارزیابی‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در مراکز تکثیر و مزارع پرورشی است.

مدیرکل دفتر مدیریت بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به عملکرد حوزه سایر آبزیان افزود: در بخش ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری نیز در مجموع ۵ درصد کاهش کانون‌های بیماری نسبت به سال گذشته ثبت شد که از نظر اقتصادی حدود ۶ همت صرفه‌جویی و کمک به اقتصاد کشور به همراه داشته است.

حرکت به سمت توسعه پایدار در آبزی‌پروری

وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار در آبزی‌پروری گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید به سمت سیستم‌های مدرن و مکانیزه از جمله پرورش چرخشی و مدار بسته حرکت کنیم. استفاده بهینه از منابع آبی و توسعه پرورش کنترل‌شده در اقلیم‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد کشور باشد.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: با به‌روزرسانی کامل برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغ آن به استان‌ها، امیدواریم در سال ۱۴۰۵ با مشارکت بخش خصوصی و استمرار اقدامات بهداشتی، روند افزایشی تولید آبزیان در کشور تداوم یابد.