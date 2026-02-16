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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

عارف: مردم در چهلم جانباختگان شرکت کنند

عارف: مردم در چهلم جانباختگان شرکت کنند

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حوادث دی‌ماه برای همه ما باخت ـ باخت بود، از مردم دعوت کرد در مراسم چهلم جانباختگان این حوادث، در سراسر ایران شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار بخشی از سخنان محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری درباره حوادث دی‌ماه، نوشت:

«دکتر محمدرضا عارف: حوادث دی‌ماه برای همه ما باخت ـ باخت بود و داغدار همه جان‌باختگانیم. از همه مردم دعوت می‌کنم در مراسم چهلم در سراسر کشور شرکت کنند؛ تهران در مصلای تهران ساعت ۱۴:۳۰ و مشهد در حرم مطهر رضوی.» معاون اول رئیس جمهور همچنین در توییتی اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی ایران عزادار شهادت و فقدان بیش از سه هزار نفر  از شهروندان در رخدادهای دی‌ماه است. وی با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از عموم مردم خواست در آیین‌های چهلم جان‌باختگان حضور یابند.

در این پیام همچنین بر همراهی با خانواده‌های آسیب‌دیده و مشارکت در سوگواری ملی تأکید شده و از مردم دعوت شده است در کنار بازماندگان، همبستگی و همدلی خود را نشان دهند.

کد مطلب 6750446
رامین عبداله شاهی

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