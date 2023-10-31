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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۷

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

پیش‌بینی بارش‌های خفیف و پراکنده در البرز

پیش‌بینی بارش‌های خفیف و پراکنده در البرز

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز گفت: روند کاهش دما و بارش‌های خفیف و پراکنده در استان پیش‌بینی می‌شود.

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از گذر موج ناپایدار سطوح میانی از منطقه البرز مرکزی از امروز تا انتهای هفته است.

وی بیان کرد: این روند موجب افزایش ابر، مه آلودگی، روند کاهش دما و بارش‌های خفیف و پراکنده در استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز نیمه‌ابری تا ابری همراه با مه رقیق و در بعضی ساعات وزش باد و روند کاهش دما است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۳ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۹ کیلومتر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق و در ارتفاعات بارش خفیف و پراکنده است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۲ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۱ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.

کد مطلب 5926550

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