آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به چینش مناسب فشار سطح زمین و در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی در استان مورد انتظار است.

وی بیان کرد: گفتنی است برای روز دوشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید، غبار محلی و افزایش محسوس دمای کمینه است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۸ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید و غبار محلی است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.