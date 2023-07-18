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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

مدیرکل هواشناسی البرز:

هوای البرز دوباره گرم می‌شود

هوای البرز دوباره گرم می‌شود

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز گفت: روند افزایش دمای هوا از پنجشنبه هفته جاری در استان آغاز خواهد شد.

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گذر امواج کم و بیش ناپایدار سطوح میانی از منطقه و همراهی آن با چینش فشار سطح زمین وزش بادهای نسبتاً شدید و لحظه‌ای به همراه گرد و غبار و کاهش موقت کیفیت هوا تا انتهای هفته پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین عصر و شب‌ها در ارتفاعات شمالی استان رخداد رگبار و رعدوبرق مورد انتظار است و روند افزایش دما از پنجشنبه شروع خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر، وزش باد، گرد و خاک و کاهش موقت کیفیت هوا است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۳ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف در بعضی ساعات افزایش ابر، وزش باد، گرد و خاک و احتمال بارش خفیف است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۳ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.

کد مطلب 5839590

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